Na pitanje novinara u predsjedničkom avionu da li razmatra napad na Venecuelu, Trump je kratko odgovorio „ne“.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Sjedinjene Američke Države (SAD) ne razmatraju mogućnost vojnog napada na Venecuelu, rekao je američki predsjednik Donald Tramp.

Venecuela je, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, izrazila zabrinutost da američko vojno prisustvo u regionu ima za cilj promjenu režima u Karakasu.

SAD su rasporedile osam ratnih brodova u Karipskom moru, poslale borbene avione F-35 u Portoriko i nosač aviona u pravcu regiona – što predstavlja veliku vojnu silu za koju Vašington tvrdi da je namijenjena borbi protiv trgovine drogom.

Vašington je početkom septembra pokrenuo kampanju napada usmjerenih na brodove za koje se sumnja da učestvuju u krijumčarenju droge u Karipskom moru i istočnom Pacifiku. Ta kampanja je do sada odnijela najmanje 62 života, uništila 14 brodova i jednu podmornicu.

Administracija Trampa tvrdi da ti brodovi predstavljaju prijetnju po nacionalnu bezbjednost SAD-a jer, kako navode, služe za šverc droge.

Pored vojne opreme raspoređene u regionu, Vašington je izveo i nekoliko demonstracija sile koristeći bombardere B-52 i B-1B, koji su letjeli u blizini obale Venecuele. Posljednji takav slučaj dogodio se u ponedjeljak.

Regionalne tenzije su porasle kao rezultat ovih napada na brodove osumnjičene za prevoz droge i vojnog gomilanja, dok je Venecuela optužila SAD da planiraju svrgavanje predsjednika Nikolasa Madura, koji je Vašington optužio za „izmišljanje rata“.