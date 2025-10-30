Na prvom susretu posle šest godina, američki predsjednik Donald Tramp pokušao je da istakne "odličan odnos" sa kineskim liderom Si Đinpingom, ali je ledeni izraz lica Sija i njegovo ćutanje preplavilo društvene mreže komentarima.

Izvor: Profimedia

"Na skali od 1 do 10, bilo je 12", rekao je američki predsjednik Donald Tramp ocjenjujući svoj sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom. Međutim, društvene mreže su ubrzo preplavili snimci njihovog susreta, koji je mnogima djelovao čudno.

Tramp i Si Šinping sastali su se u Južnoj Koreji nakon višemjesečnih tenzija između Amerike i Kine, koje su uglavnom bile fokusirane na carine koje je uveo Vašington.

Trump: "Xi loves me."



Xi:pic.twitter.com/uyal3QZIiN — Live On The Chat (@LiveOnTheChat)October 30, 2025

Predsjednici Amerike i Kine razgovarali su oko 90 minuta i dogovoreno je da:

Amerika smanji carine Kini za 10 odsto - sa 57 na 47%

Kina će pristati na kompromis u vezi uvoza soje i rijetkih minerala

Tramp će posjetiti Peking u aprilu

Međutim, ono što je privuklo najviše pažnje jeste rukovanje dvojice predsjednika, prilikom njihovog prvog susreta posle šest godina.

MAJOR BREAKING: President Xi of China HUMILIATES Donald Trump with a very obvious cold reception. Trump awkwardly tries to force “we have a great relationship” several times - but an icy Xi refuses to play along.



This is a complete embarrassment on the world stage.pic.twitter.com/m9pfdmttzh — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism)October 30, 2025

Neprijatno rukovanje predsjednika Amerike i Kine

Iako je Tramp hvalio odličan odnos koji navodno ima sa Sijem, nekoliko stvari bilo je očigledno na samom početku:

Tramp je dočekao Sija sa osmijehom, koji je sve vrijeme zadržao ledeni izraz lica

Američki predsjednik je praktično neprekidno pričao, dok je kineski lider samo ćutao i gledao u novinare

Tramp je više puta rekao novinarima "imamo odličan odnos", na šta Si nije reagovao, već je samo nastavio da gleda u pravcu fotoreportera

When Trump smiles, he sells.

When Xi smiles, he audits.



Even Fox viewers can tell who’s running the meeting.

Trump’s handshake looked like a campaign ad;

Xi’s face looked like he’s approving a loan.



That’s the difference between a showman and a statesman,

one needs the…pic.twitter.com/BajttqxG1w — (@OopsGuess)October 30, 2025

"Predsjednik Kine Si Đinping ponizio Donalda Trampa očigledno hladnim prijemom. Tramp nespretno pokušava više puta da nametne "imamo sjajne odnose", ali ledeni Si odbija da igra tu igru", samo je jedan od komentara na društvenim mrežama.

Kineski predsjednik Si Đinping izjavio je danas da Kina i Sjedinjene Američke Države treba da rade zajedno kako bi postigle "još velikih i konkretnih stvari" za dobrobit dvije zemlje i cijelog svijeta.

Si je napomenuo da je Tramp veoma entuzijastičan u vezi sa rješavanjem raznih regionalnih žarišta i da Kina takođe promoviše mirovne pregovore kako bi se riješila razna žarišta, prenosi Sinhua.

"Kako se svijet danas suočava sa mnogim teškim problemima, Kina i SAD e mogu zajedno da preuzmu svoju odgovornost kao glavne zemlje", rekao je Si.

Si je izjavio je i da Kina i SAD treba da obezbijede stabilan napredak kinesko-američkih odnosa koje je uporedio sa "džinovskim brodom".