Na prvom susretu posle šest godina, američki predsjednik Donald Tramp pokušao je da istakne "odličan odnos" sa kineskim liderom Si Đinpingom, ali je ledeni izraz lica Sija i njegovo ćutanje preplavilo društvene mreže komentarima.
"Na skali od 1 do 10, bilo je 12", rekao je američki predsjednik Donald Tramp ocjenjujući svoj sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom. Međutim, društvene mreže su ubrzo preplavili snimci njihovog susreta, koji je mnogima djelovao čudno.
Tramp i Si Šinping sastali su se u Južnoj Koreji nakon višemjesečnih tenzija između Amerike i Kine, koje su uglavnom bile fokusirane na carine koje je uveo Vašington.
Trump: "Xi loves me."— Live On The Chat (@LiveOnTheChat)October 30, 2025
Xi:pic.twitter.com/uyal3QZIiN
Predsjednici Amerike i Kine razgovarali su oko 90 minuta i dogovoreno je da:
- Amerika smanji carine Kini za 10 odsto - sa 57 na 47%
- Kina će pristati na kompromis u vezi uvoza soje i rijetkih minerala
- Tramp će posjetiti Peking u aprilu
Međutim, ono što je privuklo najviše pažnje jeste rukovanje dvojice predsjednika, prilikom njihovog prvog susreta posle šest godina.
MAJOR BREAKING: President Xi of China HUMILIATES Donald Trump with a very obvious cold reception. Trump awkwardly tries to force “we have a great relationship” several times - but an icy Xi refuses to play along.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism)October 30, 2025
This is a complete embarrassment on the world stage.pic.twitter.com/m9pfdmttzh
Neprijatno rukovanje predsjednika Amerike i Kine
Iako je Tramp hvalio odličan odnos koji navodno ima sa Sijem, nekoliko stvari bilo je očigledno na samom početku:
- Tramp je dočekao Sija sa osmijehom, koji je sve vrijeme zadržao ledeni izraz lica
- Američki predsjednik je praktično neprekidno pričao, dok je kineski lider samo ćutao i gledao u novinare
- Tramp je više puta rekao novinarima "imamo odličan odnos", na šta Si nije reagovao, već je samo nastavio da gleda u pravcu fotoreportera
When Trump smiles, he sells.— (@OopsGuess)October 30, 2025
When Xi smiles, he audits.
Even Fox viewers can tell who’s running the meeting.
Trump’s handshake looked like a campaign ad;
Xi’s face looked like he’s approving a loan.
That’s the difference between a showman and a statesman,
one needs the…pic.twitter.com/BajttqxG1w
"Predsjednik Kine Si Đinping ponizio Donalda Trampa očigledno hladnim prijemom. Tramp nespretno pokušava više puta da nametne "imamo sjajne odnose", ali ledeni Si odbija da igra tu igru", samo je jedan od komentara na društvenim mrežama.
Kineski predsjednik Si Đinping izjavio je danas da Kina i Sjedinjene Američke Države treba da rade zajedno kako bi postigle "još velikih i konkretnih stvari" za dobrobit dvije zemlje i cijelog svijeta.
Si je napomenuo da je Tramp veoma entuzijastičan u vezi sa rješavanjem raznih regionalnih žarišta i da Kina takođe promoviše mirovne pregovore kako bi se riješila razna žarišta, prenosi Sinhua.
"Kako se svijet danas suočava sa mnogim teškim problemima, Kina i SAD e mogu zajedno da preuzmu svoju odgovornost kao glavne zemlje", rekao je Si.
Si je izjavio je i da Kina i SAD treba da obezbijede stabilan napredak kinesko-američkih odnosa koje je uporedio sa "džinovskim brodom".