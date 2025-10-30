Ruska naftna kompanija Lukoil dogovorila je prodaju svojih međunarodnih aktiva grupi Gunvor, u vlasništvu švedskog milijardera Torbjörna Törnqvista. Transakcija je posledica novih američkih sankcija koje otežavaju poslovanje Lukoila van Rusije.

Ruska naftna kompanija Lukoil prodaje svoje međunarodne aktive kompaniji Gunvor, čiji je vlasnik švedski milijarder Torbjörn Törnqvist, saopšteno je iz Lukoila. Transakcija je i dalje podložna ispunjenju određenih uslova, prenio je Blumberg.

Ranije ove nedelje, Lukoil je objavio da je započeo pregovore sa potencijalnim kupcima međunarodnih aktiva, nakon što su nove američke sankcije otežale poslovanje kompanije van Rusije. Lukoil ima interese u naftnim i gasnim projektima u jedanaest zemalja van Rusije. Nakon toga, Gunvor je navodno podnio ponudu za te aktive, koju je Lukoil prihvatio.

Grupa za trgovinu naftom Gunvor, na čijem je čelu i koja je većinski u vlasništvu švedskog milijardera Torbjörna Törnqvista, spada među najveće svjetske igrače u trgovanju naftnim derivatima.