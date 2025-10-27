Iako nije otkrio precizne uslove prodaje, ministar finansija SAD Skot Besent je naveo da je sporazum dio šireg trgovinskog okvira između SAD i Kine, koji će biti tema razgovora dvojice lidera.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Sjedinjene Američke Države i Kina postigle su konačan dogovor o prodaji američke verzije TikToka, potvrdio je ministar finansija SAD Skot Besent. On je izjavio da su sve pojedinosti usaglašene i da će predsjednici Donald Tramp i Si Đinping formalno potvrditi sporazum tokom susreta u Koreji u četvrtak.

"Postigli smo konačan dogovor o TikToku", rekao je Besent u emisiji Face the Nation na televiziji CBS.

"Dogovor je postignut u Madridu, svi detalji su razjašnjeni i sada je na liderima da ga ozvaniče."

Iako nije otkrio precizne uslove prodaje, Besent je naveo da je sporazum dio šireg trgovinskog okvira između SAD i Kine, koji će biti tema razgovora dvojice lidera.

Novi američki vlasnici i kontrola nad algoritmom

Prema informacijama iz Bele kuće, dogovor uključuje većinsko američko vlasništvo nad TikTokom. Novi investitori iz SAD i inostranstva posjedovaće oko 65 odsto kompanije, dok će ByteDance i kineski akcionari zadržati manje od 20 odsto udjela.

Procjena vrijednosti transakcije iznosi oko 14 milijardi dolara, a Trampov izvršni nalog predviđa da će kontrolu nad algoritmom i većinu mjesta u upravnom odboru preuzeti američki investitori. Odbor će imati sedam članova, od kojih će šest biti iz SAD.

Prema izvorima bliskim administraciji, među potencijalnim novim investitorima nalaze se Ruper Mardok i Lari Elison, dok je Trampov bivši saradnik, producent Džek Advent, predložio da Baron Tramp, predsjednikov sin, zauzme jedno od mjesta u odboru.

Politička pozadina dogovora

Tramp je još tokom prvog mandata 2020. godine zaprijetio potpunom zabranom TikToka zbog odnosa Kine prema pandemiji koronavirusa. Kasnije je Kongres izglasao zabranu aplikacije, koju je Džo Bajden potpisao 2024. godine, ali je njeno sprovođenje više puta odloženo dok se nije našlo rješenje kroz prodaju.

Tokom posjete jugoistočnoj Aziji, Tramp je potvrdio da će se sa Sijem sastati i radi razgovora o trgovinskoj razmjeni, kupovini američke soje i borbi protiv fentanila, temi zbog koje je SAD uveo 20 odsto carina na kineski uvoz.

Očekuje se da će formalno potpisivanje TikTok sporazuma označiti kraj višegodičnih tenzija između dvije zemlje oko popularne platforme i otvoriti novo poglavlje u njihovim ekonomskim odnosima.



