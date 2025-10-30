Zabilježen je ozbiljan rast cijena ski pasova u Italiji, zbog toga se smatra da će ovaj sport postati privilegija malog broja ljudi. Uprkos naglom porastu cijena, Italija i dalje važi za jedno od najjeftinijih skijaških destinacija.

Izvor: LIONEL URMAN / Sipa Press / Profimedia

Zbog nevjerovatnog rasta cijena ski pasova u Italiji, ovaj sport mogao bi uskoro da postane privilegija isključivo bogatih, upozorio je predsjednik Udruženja italijanskih potrošača Gabriele Meluso.

Prema istraživanju udruženja "Assoutenti", cijene su porasle za najmanje 40 odsto u poređenju sa 2021. godinom, a poskupljenja su zabilježena na svim destinacijama, od Alpa i Dolomita na sjeveru, do centralnog regiona Abruca.

Izvor: YouTube/screenshot/Cory Grasser

Astronomski skokovi cijena

Dnevni "Dolomiti superski" pas, koji omogućava pristup u svih 12 rizortova na skupim Dolomitima, ove sezone će koštati 86 eura. U Rokarasu, popularnom rizortu u Abrucu na Apeninima, gdje su zabilježene velike gužve nakon promocije putem TikTok-a, cijena ski pasa vjerovatno će dostići 60 eura.

Cijena sezonskog ski pasa je još drastičnija i kretaće se od 755 eura po osobi u Rokarasu, do čak 1.800 eura u dolini Aosta. Osim ski pasa, skočile su i cuhene unajmljivanja skijaške opreme, hotelskog smheštaja i usluga u restoranima.

Visoka potražnja i kritika operatera

Iako skijaški operateri za rast cijena krive poskupjele energente, Meluso smatra da su uvećani troškovi održavanja rizortova i visoka potražnja za kvalitetnom opremom "apsolutno neopravdani i neprihvatljivi" pogotovo zato što je inflacija u Italiji pod kontrolom i što su se tarife energenata vratile u normalu.

Meluso je dodao da su cijene sada toliko visoke da su mnogi građani morali da odustanu od svojih tradicionalnih zimskih odmora. Tokom sezone 2024/25. u planinskom turizmu je zabilježen upadljiv pad, jer je čak milion manje Italijana išlo na skijanje zbog povećanja cijena.

Uprkos svemu, Italija je i dalje najjeftinija skijaška destinacija u zapadnoj Evropi, u poređenju sa Švajcarskom, Francuskom i Austrijom.

(Kamatica/MONDO)