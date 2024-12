Na Zlatiboru se tokom praznika očekuje 35-50 hiljada gostiju, a njih oko 15 odsto na ovu planinu dolazi isključivo zbog skijanja

Ski sezona na Torniku počela je prije nedelju dana što je obradovalo skijaše koji će doček Nove godine provesti upravo na ovoj popularnoj planini. Do najvišeg vrha Zlatibora može se stići gondolom ili žičarom a u narednim danima sva skijališta Tornika biće na raspolaganju skijašima.

Za razliku od prethodne dvije, ove godine snijeg je obradovao skijaše na vrijeme i to pred početak novogodišnjih praznika, kada na Zlatiboru tradicionalno boravi najveći broj turista.

"Imali smo dovoljno dana sa temperaturom ispod nule i zahvaljujući snijegu koji je pao, otvorili smo 70 odsto staza. Otvorene su staze Stankova ravan, Tornik 2A, staze 1A i 1B i poligoni za početnike. Ono što preostaje je da u sledećim danima otvorimo stazu Čigota gdje je potrebno dosnježavanje. Mala količina snega je i na Grbi a otvorićemo i stazu Zmajevac, gdje ćemo takoće pokrenuti sistem za vještačko osnježavanja. Ukoliko ne bude velikih oscilacija u temperaturi, Tornik će u narednih sedam dana biti u punom kapacitetu", kazao je iz Skijališta Srbije, Branko Blagojević.

Dan otvaranja skijališta tradicionalno je bio besplatan za sve skijaše, a u dane vikenda važiče popust od 30 odsto. Redovne cijene počinju da važe od ponedeljka, a to je 3.000 dinara ski pas za odrasle dok će za djecu to biti 500 dinara manje. Za skijaše koji karte kupuju preko Webshopa, obezbijeđen je popust od pet procenata.

Za one koji nemaju svoju opremu, iznajmljivanje skija, pancerica i štapova za odrasle košta od 1.500 do 2.000 dinara, a za djecu cijene su od 1.200 do 1.700 dinara. Sanke se iznajmljuju po cijeni od 500 dinara, a za bord treba izdvojiti 2.500 dok je za djecu to 1.700 dinara.

Ono što treba znati je da se cijene razlikuju zavisno blizini podnožja Tornika odakle polazi žičara. Oni koji dolaze putnim pravcem, najbolje će proći ako iznajme oprenu od prvih izdavaoca na koje usput naiđu, gdje postoji mogućnost da dobijete i kacigu gratis. Do vrha Tornika moguće je doći i gondolom od centra Zlatibora gdje takođe postoji mogućnost iznajmljivanja ski opreme. Uz važeći ski pas vožnja gondolom za odrasle je 600, a za decu mlađu od 12 godina 400 dinara.

Sneg na Zlatiboru i početak rada skijališta od velikog je značaja za zimsku turističku sezonu koja je počela na Zlatiboru, gdje trenutno boravi blizu 20 hiljada posjetilaca a očekivanja su da će ih do kraja godine biti 30-35 hiljada.

"Tokom novogodišnje noći očekujemo da će na Zlatiboru biti do 55.000 posjetilaca. Prethodne dvije godine nismo imali snijega pa su snežne padavine ovih dana prouzrokovale dodatna interesovanja ljudi da baš ovde provedu novogodišnje praznike. Kapaciteti su tradicionalno popunjeni u vrijeme praznika ali je je svakako značajno da naši posjetioci uživaju u pravom zimskom ambijentu", kazao nam je direktor TO Zlatibor.

Ova planina, iako ima uređene skijaške staze, nije konkurentna velikim ski centrima ali je izuzetna destinacija za skijaše početnike koji žele da nauče prve skijaške korake na više staza koje prate nivo skijaških vještina. Na Zlatibor, radi skijanja, tokom zime dolazi oko 10-15 odsto ukupnog broja turista dok preostali uživaju u šetnjama i provodu u ugostiteljskim objektima.

