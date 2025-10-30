Pojavio se snimak urušavanja zgrade u gradu blizu Istanbula.

Izvor: X/@ihsanyalcinTR

Kod Istanbula u Turskoj urušila se sedmospratnica kada su poginule dvije osobe, a sada se na društvenim mrežama pojavio i snimak pada zgrade, piše "Euronews". Na snimku se vidi kako prolaznici trče i vrište dok se zgrada urušava.

SONDAKİKA | Kocaeli Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı…pic.twitter.com/0pd0vIn4RJ — İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR)October 29, 2025

Cijela zgrada se za svega nekoliko sekundi pretvorila u ruševinu. Djelovi zgrade padali su na ulicu i parkirane automobile.

Nesreća se dogodila jutros oko 7:30 časova u gradu Gebze blizu Istanbula. Nije zasad poznat uzrok pada zgrade.