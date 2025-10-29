U Gebzeu, nedaleko od Istanbula, srušila se zgrada od šest spratova, a prema prvim informacijama, nekoliko osoba moglo bi biti zarobljeno ispod ruševina.

Izvor: Esmer Gecal / AFP / Profimedia

U Gebzeu, oko 60 kilometara od Istanbula, srušila se zgrada od šest spratova.

Prema navodima portala Report, koji se poziva na NTV, za sada nema informacija o eventualnim žrtvama.

Navodi se da se u blizini mjesta nesreće izvode radovi na izgradnji metro linije.

Prema informacijama televizije A Haber, oko šest osoba moglo bi biti zarobljeno ispod ruševina.