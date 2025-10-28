Kremlj tvrdi da su strane trupe prisutne u Ukrajini.

Izvor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Kremlj tvrdi da su ruski vojnici u više navrata u prethodnom periodu čuli strane jezike na više mjesta na ukrajinskim frontovima, prenosi "Skaj Njuz". Kremlj je upozorio da će "uništiti" sve vojnike za koje tvrde da ne pripadaju ukrajinskoj vojsci, već nekim drugim državama.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je danas da je ruska obavještajna služba otkrila da je, prema njihovim saznanjima, Francuska navodno pripremala da pošalje 2.000 vojnika u Ukrajinu. Ove informacije nisu zvanično potvrđene dosad ni sa jedne strane.

Takođe, Peskov je komentarisao i mogućnost prekida vatre u Ukrajini. Kako je on objasnio, Kijev je "stavio na pauzu" prekid vatre i ukrajinske vlasti "ne žele da odgovore na pitanja Moskve".

Vidi opis "Sve ćemo ih uništiti": Ruski vojnici primijetili čudnu stvar na frontu, spriječen dolazak 2.000 strahih boraca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

Da podsjetimo, dosad je Sjeverna Koreja u novembru 2024. godine poslala oko 10.000 svojih vojnika da ratuju na strani Rusije protiv Ukrajine. Oni su bili prvo na obuci u Rusiji, a potom su prebačeni na ukrajinski front.

Sastanak američkog predsjednika Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina je trebalo da se održi prošle ili ove nedelje u Budimpešti, ali je on otkazan. Nakon toga je Rusija testirala projektil Burevestnik što je razbijesnilo američkog predsjednika koji je odmah zaprijetio Rusiji.

Pogledajte fotografije rakete Burevestnik