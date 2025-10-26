Rešenje za rat u Ukrajini moglo bi se pronaći „prilično brzo“ ako se riješe tri ključna pitanja za Rusiju, rekao je Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik Kremlja i izvršni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja.

Izvor: Youtube

Dmitrijev trenutno boravi u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama.

Tri ključna pitanja za Moskvu

Dmitrijev je za Foks njuz rekao da „SAD, Ukrajina i Rusija razumiju kakvo rešenje može biti i nadamo se da će biti postignuto u razumnom vremenskom roku“. Kada ga je novinar pitao da pojasni o kakvom rešenju govori, Dmitrijev je pomenuo tri elementa.

„Prije svega, prilično sam fokusiran na ekonomiju i investicije i cjelokupne odnose sa SAD i obezbeđivanje dijaloga, ali mislim da postoji samo nekoliko elemenata. Jedan od njih su bezbjednosne garancije za Ukrajinu, a Rusija je otvorena za bezbjednosne garancije za Ukrajinu“.

Definitivno postoji teritorijalno pitanje, gdje postoji rusko stanovništvo, rusko stanovništvo koje su ukrajinske snage napale čak i prije nego što je sukob počeo.

A onda je tu i cjelokupno pitanje neutralnosti Ukrajine, što je važno za bezbjednost Rusije. Dakle, zapravo, nema toliko pitanja na stolu, i u osnovi, razumijevanjem kako se ona mogu riješiti diplomatskim putem, rešenje se zapravo može pronaći prilično brzo“.

Pohvale za Trampa i mogući sastanak

Dmitrijev je takođe iskoristio priliku da pohvali američkog predsjednika Donalda Trampa, ističući napredak postignut u rešavanju sukoba tokom njegovog mandata.

„Prvo, predjsednik Tramp je izbjegao eskalaciju u Treći svetski rat. Drugo, postigao je prvi prekid vatre u vezi sa termalnom i energetskom infrastrukturom koju smo imali. I treće, zaista je razumeo ruski stav“, rekao je izaslanik Kremlja.

U razgovoru za CNN, Dmitrijev je dodao da će se sastanak između Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina održati, ali vjerovatno kasnije. „Mislim da je sastanak odložen - naše diplomate treba dobro da ga pripreme“, rekao je.

Takođe je pohvalio Zelenskog.

„Veliki je potez predsjednika Volodimira Zelenskog to što već priznaje da su to borbene linije“, rekao je Dmitrijev. „Znate, njegov prethodni stav je bio da Rusija treba potpuno da ode, tako da zapravo mislim da smo prilično blizu diplomatskom rešenju koje se može postići“.

Kontekst posjete

Podsjetimo da je juče, 24. oktobra, Dmitrijev stigao u Sjedinjene Američke Države na „zvanične“ razgovore. Njegov dolazak uslijedio je nakon uvođenja sankcija ruskom naftnom sektoru i otkazivanja samita između Trampa i Putina koji je trebalo da se održi u Mađarskoj. Dmitrijev je tvrdio da su Rusija, SAD i Ukrajina blizu diplomatskog rešenja koje bi okončalo rat.