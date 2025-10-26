Tri osobe su stradale na licu mjesta, a Hitna pomoć je dvije povrijeđene osobe prevezla u Urgentni centar.

Izvor: Instagram/Printscreen/moj_beo_grad_

Tri osobe su stradale, a dvije povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se 45 minuta iza ponoći dogodila na Novom Beogradu.

Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila na uglu ulica Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara na Novom Beogradu

Tri osobe su stradale na licu mjesta, a Hitna pomoć je dvije povrijeđene osobe prevezla u Urgentni centar.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan automobil je prošao kroz crveno svjetlo i direktno udario u drugo vozilo u kojem su stradale tri osobe.

Mediji prenose da je u ovoj nesreći poginula porodica – otac, majka i dijete

Na licu mjesta bio je veliki broj policijskih i vatrogasnih ekipa, kao i ekipa Hitne pomoći.

Istraga će utvrditi sve detalje.

(Mondo)