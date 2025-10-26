Tri osobe su stradale na licu mjesta, a Hitna pomoć je dvije povrijeđene osobe prevezla u Urgentni centar.
Tri osobe su stradale, a dvije povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se 45 minuta iza ponoći dogodila na Novom Beogradu.
Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila na uglu ulica Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara na Novom Beogradu
Tri osobe su stradale na licu mjesta, a Hitna pomoć je dvije povrijeđene osobe prevezla u Urgentni centar.
Prema nezvaničnim informacijama, jedan automobil je prošao kroz crveno svjetlo i direktno udario u drugo vozilo u kojem su stradale tri osobe.
Mediji prenose da je u ovoj nesreći poginula porodica – otac, majka i dijete
Na licu mjesta bio je veliki broj policijskih i vatrogasnih ekipa, kao i ekipa Hitne pomoći.
Istraga će utvrditi sve detalje.
(Mondo)