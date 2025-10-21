Saobraćajna nesreća dogodila se 10. oktobra, kada je vozilo kojim je Marko upravljao sletjelo sa puta i udarilo u banderu. Tom prilikom povrijeđeno je još tri osobe, među kojima su i maloljetnici.

Policajac Marko Pavlović preminuo je 18. oktobra nakon što je učestvovao u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 10. oktobra oko 23 časa na putu između Laćarka i Martinaca. Tom prilikom povrijeđena je još jedna punoljetna osoba kao i dvije maloljetne djevojčice, a njegova porodica se zahvalila javno svima koji su bili na njegovoj sahrani.

Saobraćajna nesreća se dogodila kada je putničko vozilo kojim je upravljao Marko iz za sada neutvrđenih razloga sletjelo s kolovoza i udarilo u dvije bandere.

Vijest da je Marko Pavlović (22), policajac i mladi fudbaler Fudbalskog kluba Obilić iz Kukujevaca, preminuo, potvrdila je njegova porodica kao i fudbalski klub za koji je trenirao, na instagram profilu, izražavajući duboko žaljenje zbog prerane smrti jednog talentovanog i voljenog sportiste.

"Mare, vječno ćeš biti dio našeg tima"

Marko Pavlović je tokom karijere nosio i dres FK LSK Laćarak, koji se takođe oglasio dirljivom porukom:

"Šta reći kada se ovako mlad život prerano ugasi? Marko je bio primjer pravog momka, divan, vaspitan, vrijedan i požrtvovan. Za kratko vrijeme postao je dio našeg tima i porodice. Skrhani bolom, izražavamo najdublje saučešće porodici, rodbini i prijateljima. Mare, vječno ćeš biti dio našeg tima i živjeti u našim srcima".

"Posebnu zahvalnost upućujemo Markovim kolegama"

Marko Pavlović ispraćen je na večni počinak juče 20. oktobra u 14 časova, a njegova porodica javno je uputila zahvalnost svima koji su im pružili podršku, saosjećanje i snagu u danima nezamislivog gubitka. U poruci upućenoj medijima i javnosti, porodica je navela:

"Draga rodbino, prijatelji i kolege, porodica Pavlović se od srca zahvaljuje svima koji su bili uz nas u ovom najtežem trenutku našeg života. Posebnu zahvalnost upućujemo Markovim kolegama policajcima, koji su ga ispratili dostojanstveno, onako kako je i sam ponosno i časno nosio svoju uniformu. Zahvaljujemo se i njegovim saigračima fudbalerima koji su Marka ispratili na njegovu poslednju utakmicu, sa ljubavlju i poštovanjem. Takođe, izražavamo iskrenu zahvalnost Gradskoj upravi i gradu Sremska Mitrovica, kompanijama Metalfer, PU "Pčelica" i Adriana-tex, na podršci, saosjećanju i pažnji koju su nam pružili", napisali su članovi porodice Pavlović i poručili da će zahvalnost svima koji su uz njih pokazali ljudskost i solidarnost zauvijek nositi u srcu.