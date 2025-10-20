U Sremskoj Mitrovici je danas Dan žalosti zbog nesreće u kojoj su poginule tri osobe, a povrijeđeno oko 80.

Izvor: Instagram/Printscreen/192_rs

U Sremskoj Mitrovici će danas, u ponedeljak 20. oktobra, biti Dan žalosti zbog nesreće u tom gradu u kojoj je poginulo troje ljudi kada se prevrnuo autobus, izjavio je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

Prema odluci donijetoj na vanrednoj sjednici gradskog veća u Sremskoj Mitrovici, otkazane su sve manifestacije koje su bile zakazane, a zastave će biti spuštene na pola koplja, rekao je gradonačelnik na konferenciji za novinare u subotu.

Gradonačelnik je rekao da je bolnica u koju su primljeni povrijeđeni pokazala veliku solidarnost i pohvalio rad medicinskih radnika koji su djelovali u kritičnim trenucima.

''Preko stotinu njih je vrlo brzo došlo na posao i to bez poziva, već iz osećaja solidarnosti'', dodao je on.

Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić izjavio je da je 39 pacijenata hospitalizovano i da se sedmoro i dalje nalazi na intezivnoj njezi.

''Nemamo promjena kada su u pitanju najtežem povrijeđeni'', dodao je on na konferenciji za medije.

Na Odjeljenju opšte hirurgije 13 pacijenata spemno je za otpust, kao i dva pacijenta na odjeljenju ortopedije.

''Nekoliko pacijenata je već otpušteno kući'', dodao je on.

Više od 90 ljudi odazvalo se pozivu za davanje krvi u Crvenom krstu, a krv se može dati do 13 časova.

Još jedna akcija biće organizovana u utorak u Opštoj bolnici.

U prevrtanju autobusa koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak u petak oko 14.45 časova, poginule su tri, a povrijeđeno oko 80 osoba, od kojih je 35 hospitalizovano.

Povrijeđeni su prevezeni u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja ljekarske pomoći, saopšteno je iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

(RTV/MONDO)

