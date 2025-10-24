Rusija bi navodno koristila nuklearno oružje u napadima na Ukrajinu kao odgovor na eventualno korišćenje "tomahavk" raketa ukrajinske vojske.

Izvor: Youtube/Printscreen/Russian Military Capability/Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin zapretio je Ukrajini i svim njenim saveznicima da će njen odgovor biti "zapanjujući" ukoliko Ukrajina bude počela da koristi rakete dugog dometa za napade na rusku teritoriju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u petak 17. oktobra bio na sastanku u Bijeloj kući kod američkog predsjednika Donalda Trampa kada su pregovarali o eventualnoj isporuci "tomahavk" raketa.

"U našem poslednjem telefonskom razgovoru, i sam sastanak i njegova lokacija, predložila je američka strana. Za takav samit potrebne su pripreme, dijalog je uvek bolji od nastavka rata.

Nijedna zemlja koja poštuje sebe niti anrod koji poštuje sebe nikada ne odlučuje ništa pod pritiskom. Odgovor Rusije, u slučaju da izvođenje napada raketama 'tomahavk' na teritoriju Rusije bude ozbiljno, biće zapanjujući", rekao je Putin u četvrtak 23. oktobra nakon odlaganja sastanka sa Trampom koji je trebalo da se održi ove ili sledeće nedelje u Budimpešti.

Penzionisani pukovnik Mihail Hodarenok je u intervjuu za rusku "Gazetu" objasnio kako bi navodno mogao da izgleda odgovor Rusije na eventualno korišćenje "tomahavk" raketa za napade po dubini njene teritorije. On navodi da je riječ o "trostepenom odgovoru" koji bi mogao navodno da uključuje i korišćenje nuklearnog oružja.

Prema njegovim riječima, odgovor Rusije sastojao bi se u tri faze. U drugoj i trećoj fazi bi se navodno koristilo nuklearno oružje.