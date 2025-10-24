Bijela kuća se oglasila o otkazanom sastanku Trampa i Putina i novim sankcijama Rusiji.

Izvor: Kremlin Press Service / Handout / AFP / Profimedia

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit je na konferenciji za medije govorila o mnogim temama, a novinare je najviše interesovao otkazani sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, američkog predsjednika. Sastanak je trebalo da se održi ove ili sledeće nedelje u Budimpešti.

"Sastanak dvojice lidera nije u potpunosti otkazan. Mislim da se predsjednik i njegova administracija nadaju da je moguć novi sastanak. Svi žele pozitivan ishod", rekla je Levit.

Potom je govorila o novom paketu sankcija Rusiji. Objasnila je promenu ponašanja Trampa prema Putinu.

"Predsjednik je sve vrijeme govorio da će uvesti sankcije Rusiji i uradio je kada je to bilo potrebno. Juče je bio taj dan", dodala je ona, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je bio na sastanku kod Trampa u Bijeloj kući u petak 17. oktobra kada su pregovarali o eventualnoj isporuci “tomahavk” raketa. Zasad je odgovor Trampa da te projektile ne pošalje Ukrajini što predstavlja “crvenu liniju” za Rusku Federaciju.