Žena je htjela da skoči sa Pančevačkog mosta nakon što je muškarac skočio malo prije nje.

Danas popodne je muškarac skočio sa Pančevačkog mosta u Beogradu, a prema nezvaničnim saznanjima "Telegrafa", ubrzo je došla žena na Pančevački most sa namjerom da skoči! Na svu sreću, muškarca je brzo izvukla policija iz reke Dunav u svjesnom stanju, dok je ženu spriječila patrola saobraćajne policije.

Sve detalje je za pomenuti portal otkrio čuveni Renato Grbić, spasioc i vlasnik lokalne kafane. On je dosad spasao više desetina ljudi koji su se nažalost odlučiti na taj korak.

"Posle skoka ovog momka žena je jedna došla sa namjerom da skoči sa mosta. Pozvali su me, došao sam čamcem ispod mosta, čuo sirene, i onda su mi javili da je ekipa saobraćajne policije pokupila tu ženu koja je imala namjeru da skoči", rekao je Grbić.

