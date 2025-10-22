Ukrajina kupuje lovca "Gripen" od Švedske.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u posjeti švedskom premijeru Ulfu Kristersonu sa kojim je potpisao protokol o saradnji i namjeri za kupovinu lovaca "Gripen", prenosi "Gardijan". Prije odlaska se obratio medijima kada je govorio o predlogu Trampa o zamrzavanju konflikta, a na sastanku sa premijerom Švedske je potpisana deklaracija o saradnji dvije zemlje i o nameri Ukrajine da kupi između 100 i 150 lovaca "Gripen".
Ovaj avion već posjeduju Češka republika i Mađarska. Ako ga Ukrajina kupi, koristiće ga od 2026. godine.
Pogledajte fotografije lovca "Gripen"
Bombarduje, izviđa i puni gorivo za 15 minuta: Putin se ovoga najviše plaši, Ukrajina dobija razornog lovca
Kakav avion je "Gripen"?
"Gripen" je laki supersonični ratni avion četvrte generacije sa jednim motorom. Može da se koristi i za bombardovanje i za direktne sukobe sa drugim letjelicama u vazduhu i sa izviđačke zadatke.
Za "Gripena" važi da je po snazi vrlo sličan avionu "Lockheed Martfin F-35", ali je i jeftinija opcija. Dugačak je oko 15 metara, a može da sleti i da se dopuni gorivom i municijom za svega 15 do 20 minuta i da ubrzo bude nazad u vazduhu na zadatku.
Gdje je dosad korišćen "Gripen"?
Dosad je korišćen u Kambodži prema pisanju švedskih medija. Koristio ga je Tajland u svojim operacijama tamo.