Ukrajina kupuje lovca "Gripen" od Švedske.

Izvor: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u posjeti švedskom premijeru Ulfu Kristersonu sa kojim je potpisao protokol o saradnji i namjeri za kupovinu lovaca "Gripen", prenosi "Gardijan". Prije odlaska se obratio medijima kada je govorio o predlogu Trampa o zamrzavanju konflikta, a na sastanku sa premijerom Švedske je potpisana deklaracija o saradnji dvije zemlje i o nameri Ukrajine da kupi između 100 i 150 lovaca "Gripen".

Ovaj avion već posjeduju Češka republika i Mađarska. Ako ga Ukrajina kupi, koristiće ga od 2026. godine.

Pogledajte fotografije lovca "Gripen"

Vidi opis Bombarduje, izviđa i puni gorivo za 15 minuta: Putin se ovoga najviše plaši, Ukrajina dobija razornog lovca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kakav avion je "Gripen"?

"Gripen" je laki supersonični ratni avion četvrte generacije sa jednim motorom. Može da se koristi i za bombardovanje i za direktne sukobe sa drugim letjelicama u vazduhu i sa izviđačke zadatke.

Za "Gripena" važi da je po snazi vrlo sličan avionu "Lockheed Martfin F-35", ali je i jeftinija opcija. Dugačak je oko 15 metara, a može da sleti i da se dopuni gorivom i municijom za svega 15 do 20 minuta i da ubrzo bude nazad u vazduhu na zadatku.

Gdje je dosad korišćen "Gripen"?

Dosad je korišćen u Kambodži prema pisanju švedskih medija. Koristio ga je Tajland u svojim operacijama tamo.