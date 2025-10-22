Noćni ruski napadi raketama i dronovima pogodili su više djelova Kijeva, izazvavši požare i štetu na stambenim zgradama. Poginule su dvije osobe, a 13 je povrijeđeno. Gradonačelnik Kličko apelovao je na građane da ostanu u skloništima.

Noćni ruski raketni napadi izazvali su požare i razbacali djelove projektila po više delova ukrajinske prijestonice, zapalivši automobile i razbivši prozore, objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Hitne službe poslate su na više lokacija gdje su pali delovi uništenog vazdušnog naoružanja, naveo je Kličko na aplikaciji Telegram. Svjedoci Rojtersa čuli su eksplozije za koje se pretpostavlja da su bile rezultat dejstva protivvazdušne odbrane.

Lokalni mediji javljaju da su dvije osobe poginule, a 13 je povrijeđeno.

Oglasio se i Gerašenko: Detalji napada

Kijev je tokom noći i ranog jutra bio pod žestokim napadima balističkim projektilima i dronovima, a gradonačelnik Vitalij Kličko konstantno je objavljivao najnovije informacije o situaciji na terenu. Gradom su odjekivale eksplozije, a protivvazdušna odbrana bila je aktivna, saopštio je Kličko putem svojih zvaničnih kanala.

Obim napada, kao ni glavni cilj, za sada nisu poznati. Rusija se još uvijek nije oglasila.

Posledice napada po gradskim četvrtima

Prema najnovijim informacijama koje je Kličko objavio oko 6:40 ujutru, napadi su ostavili značajne posledice u nekoliko kijevskih okruga. U četvrti Dnjipro, djelovi drona pogodili su šesti sprat stambene zgrade od 16 spratova, što je izazvalo požar. U toj zgradi, nažalost, jedna osoba je poginula, dok je deset stanara spaseno. Na drugoj lokaciji u istoj četvrti, djelovi su pali u dvorište stambene zgrade, ali bez požara, dok je udarni talas na trećoj lokaciji oštetio prozore. Hitna pomoć je pozvana i na još jednu adresu u toj četvrti.

U četvrti Darnica zabilježeno je više incidenata. Delovi drona pali su na područje jednog preduzeća, gde su se zapalili dvospratna zgrada i hangar. Takođe je pogođena i stambena zgrada od 17 spratova, gdje je izbio požar na 14. i 15. spratu. Zbog pada djelova na nestambenu zgradu povrijeđena je jedna žena, kojoj je ukazana medicinska pomoć. Ranije je prijavljen i pad delova na nedovršenu zgradu.

U četvrti Pečersk, delovi rakete izazvali su požar koji je u međuvremenu ugašen. Prema prvim informacijama, djelovi su pali u dvorište stambene zgrade, pri čemu su se zapalili automobili. U ovom incidentu nije bilo povrijeđenih.

Požar je izbio i u stambenoj zgradi od 10 spratova u četvrti Desnjanskij, takođe zbog pada djelova. U četvrti Holosijev je nakon eksplozije izbio požar, dok su u četvrti Solomjanskij djelovi pali na područje garaža.

Stalna upozorenja građanima

Tokom cijele noći, gradonačelnik Kličko neprestano je apelovao na građane Kijeva da ostanu u skloništima dok traje vazdušna uzbuna. "Neprijateljski napad na glavni grad se nastavlja. Ne napuštajte skloništa!", bila je jedna od njegovih poruka.

U okolini Kijeva, privatna stambena kuća zapalila se kao posledica ruskog napada, pri čemu je povrijeđena starija žena, rekao je guverner regiona Mikola Kalašnik na Telegramu.

Kontinuirani napadi na energetsku infrastrukturu

Rusija od početka sveobuhvatne invazije na Ukrajinu 2022. godine dosledno napada ukrajinske energetske objekte, tvrdeći da su oni legitimne vojne mete u ratu.

Napad u utorak ubio je četiri osobe i ostavio stotine hiljada ljudi bez struje, a mnoge i bez vode, u onome što je Kijev opisao kao najnoviji pokušaj Moskve da uništi ukrajinski energetski sistem uoči zime.

