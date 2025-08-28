Bijela kuća se oglasila o strahovitom ruskom napadu na Kijev.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Jason Bye / News Licensing/Profimedia

Portparolka Bijele kuće Kerolin Levit održala je konferenciju za medije povodom ruskog bombardovanja Kijeva tokom noći srijede na četvrtak. Prema poslednjim informacijama, poginulo je 18 osoba, a veliki broj ljudi je zadobio povrede.

"Predsjednik Tramp nije srećan, ali nije ni iznenađen. U sukobu koji traje jako dugo učestvuju dvije države.

Rusija je pokrenula ovaj napad na Kijev, ako što je Ukrajina nedavno pogodila rusku naftnu industriju. Predsjednik Tramp želi da se rat završi, ali to moraju da žele i dvojica lidera tih zemalja", saopštila je portparolka Bijele kuće, prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, novi veliki ruski napad na Kijev dogodio se tokom noći srijede na četvrtak. Ubrzo nakon toga, oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i zatražio nove oštre sankcije za Rusiju.

Pogledajte fotografije nakon bombardovanja Kijeva