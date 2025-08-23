Rusija je izvela snažne udare na Zaporožje, napad dronovima na Kijev gdje je proglašena vazdušna opasnost. Još uvijek se saniraju posljedice napada na Mukačevo

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik

U Kijevuje proglašena vazdušna uzbuna zbog prijetnje napadima neprijateljskih bespilotnih letilica (UAV), saopštila je Kijevska gradska vojna administracija na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Vlasti su pozvale građane da odmah odu u najbliža skloništa i ostanu tamo dok se uzbuna ne završi.

Ratno vazduhoplovstvo upozorilo je na kretanje ruskog drona u pravcu prijestonice.

U 06:32 sati uzbuna je ukinuta, a opasnost je trajala ukupno 32 minuta.

Kako prenosi Ukrinform, tokom noći je Konotop bio meta napada dronovima tipa "Šahed", a u gradu se čulo više eksplozija.

Tokom prethodnog dana ruska vojska je izvela čak 448 napada na 17 naselja Zaporoške oblasti, saopštio je načelnik Regionalne vojne administracije Ivan Fedorov na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Ruske trupe su izvele 8 vazdušnih udara na Malu Tokmačku, Malinivku i Višnjeve. Pet napada iz višecijevnih raketnih bacača pogodilo je Novoandrijivku, Malu Tokmačku i Malinivku.

Na 13 naselja, uključujući Bilenke, Veseljanku, Plavni, Primorsko, Orihiv, Guljajpole, Ščerbake i druga, lansirano je 311 dronova različitih tipova (pretežno FPV).

Izvršeno je i 124 artiljerijska napada na teritorije Plavni, Guljajpole, Zarično, Novoselivku, Omeljnik, Ščerbake, Novodanilivku i druga mjesta.

Primljeno je 37 prijava o uništenim stanovima, kućama, pomoćnim objektima i infrastrukturnim postrojenjima. Nije bilo ranjenih među civilima.

U Konotopu su tokom noći zabilježena tri pogotka, saopštio je gradonačelnik Artem Semenihin na Telegramu.

Prema njegovim riječima, stambene zgrade nisu pretrpjele kritična oštećenja. Od 8 časova ujutro radiće Štab za otklanjanje posljedica napada.

Gradonačelnik je dodao da je pogođen i infrastrukturni objekat u Konotopu, te da se u naredna 48 sata očekuje porast broja udara.

Ruski raketni napad na američku kompaniju Fleks u Zakarpatskoj oblasti (Mukačevo) imao je za cilj da utiče na zapadne saveznike Ukrajine i da ih odvrati od ulaganja u zemlju, navodi se u izvještaju Instituta za proučavanje rata (ISW), prenosi Ukrinform.

"Rusija je vjerovatno napala preduzeće Fleks kako bi odvratila Sjedinjene Američke Države i evropske saveznike Ukrajine od investiranja u Ukrajinu ili otvaranja biznisa u zemlji", navodi ISW.