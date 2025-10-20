Andrej Bezrukov upozorio je Putina da bi Budimpešta mogla biti zamka britanske obavještajne službe.

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin dogovorili su sastanak u Budimpešti. Mađarski premijer Viktor Orban je sa oduševljenjem primio takav razvoj događaja i nazvao Mađarsku "ostrvom mira". Uprkos nalogu za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda, Mađarska garantuje Putinu zaštitu.

Prema analitičarima, Putinov avion će pratiti južnu rutu preko Turske, Grčke, Crne Gore i Srbije, slećući blizu Segedina, izbegavajući neprijateljske zemlje. Planovi uključuju hitna sletanja na rezervne piste, uz jake mere bezbednosti. Putinu pak stižu upozorenja.

Dobio je upozorenje od svog bliskog saveznika da ne putuje u Mađarsku zbog navodne "britanske zavere". Kako piše Ekspres, Andrej Bezrukov, bivši pukovnik ruske spoljne obaveštajne službe SVR i profesor na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose, upozorio je Putina da bi Budimpešta mogla biti zamka britanske obavještajne službe.

"Ne idi u Budimpeštu. Zabrinut sam", rekao je Bezrukov u emisiji propagandiste Vladimira Solovjova na ruskoj državnoj televiziji. Predložio je da se sastanak premesti u Dubai, neutralnu lokaciju, kako bi se izbeglo ono što je nazvao "apsolutno podmuklom operacijom" Britanaca.

Bezrukov, čija je špijunska karijera razotkrivena 2010. godine u velikoj operaciji FBI-ja protiv ruskih agenata u SAD, tvrdi da britanska elita vidi Putina kao glavnu pretnju.

"Čitav mentalitet Britanaca je strukturiran na takav način da ako Putin ne postoji, nema problema. Rusija će se raspasti", rekao je on. Dodao je da je londonska vladajuća klasa, suočena sa "propadanjem" Velike Britanije, spremna da rizikuje sve, uključujući i Treći svetski rat, kako bi eliminisala ruskog lidera.

Ali Bezrukov nije pružio nikakve konkretne dokaze za svoje tvrdnje. Britanski zvaničnici su nazvali tvrdnje apsurdnim. MI5 je nedavno upozorio na ruske hibridne pretnje. Analitičari ovo vide kao klasičnu rusku dezinformaciju.

Na sastanku Trampa i Putina u Budimpešti trebalo bi da se razgovara o prekidu vatre u Ukrajini. Volodimir Zelenski je izrazio zabrinutost, nazvavši mogući dogovor "noćnom morom" za Kijev. Nakon sastanka u Beloj kući 19. oktobra, Zelenski je pozvao Trampa da ne popušta pred ruskim zahtevima i da razmotri isporuku raketa Tomahavk Ukrajini.

A da će Mađarska osigurati da Putin može neometano da uđe na njenu teritoriju kako bi se sastao sa Trampom i uspešno se vratio u Rusiju, nedavno je izjavio mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Nema potrebe da se konsultujemo sa bilo kim o tome, mi smo ovde suverena zemlja. Putina ćemo primiti sa poštovanjem, ugostiti ga i obezbediti mu uslove da pregovara sa američkim predsednikom", rekao je.

Mađarski premijer Viktor Orban, poznat po kritikama sankcija EU protiv Rusije, vidi priliku da pozicionira Mađarsku kao neutralnog posrednika. "Budimpešta je idealno mesto za dijalog između svetskih sila", rekao je Orbanov savetnik Balaž Orban, podsećajući na uspešno ugošćavanje Netanjahua. Međutim, taj potez izaziva kritike u Briselu i među članicama NATO-a.