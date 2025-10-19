Tajna služba SAD otkrila sumnjivu lovačku osmatračnicu blizu mjesta slijetanja Air Force One u Palm Biču

Izvor: x/printscreen

Tajna služba Sjedinjenih Američkih Država otkrila je sumnjivu lovačku osmatračnicu koja ima direktan pogled na mjesto gdje predsjednik SAD Donald Tramp izlazi iz predsjedničkog aviona Air Force One na međunarodnom aerodromu Palm Bič, rekli su zvaničnici za Fox News Digital.

Agenti su osmatračnicu pronašli u četvrtak, a FBI je sada preuzeo istragu. Direktor FBI-ja Kaš Patel rekao je da se osmatračnica za sada ne dovodi u vezu ni s jednom osobom.

"Prije povratka Trampa u Vest Palm Bič, Tajna služba je otkrila ono što liči na povišenu lovačku osmatračnicu u vidokrugu zone slijetanja Air Force One-a", rekao je Patel za Fox News Digital.

"Na mjestu događaja nije pronađena nijedna osoba. FBI je preuzeo istragu, poslao timove da prikupe sve dokaze i koristi naše mogućnosti za analizu podataka mobilnih telefona."

Šef komunikacija Tajne službe, Entoni Guglielmi, takođe je potvrdio da ta organizacija „blisko sarađuje“ s FBI-jem i lokalnom policijom u okrugu Palm Bič.

Osmatračnica otkrivena tokom bezbjednosnih priprema

Guglielmi je rekao da su agenti otkrili lovačku osmatračnicu tokom svojih "prethodnih bezbjednosnih priprema" uoči Trampovog dolaska u Palm Bič.

„Nije bilo nikakvog uticaja na kretanje predsjednika, niti je na lokaciji bilo ili učestvovalo bilo koje lice“, rekao je Guglielmi za Fox News.

„Iako ne možemo da iznosimo detalje o konkretnim predmetima ili njihovoj namjeni, ovaj incident naglašava važnost naših višeslojnih bezbjednosnih mjera“, dodao je on.

Napravljena prije nekoliko mjeseci?

Izvor iz policijskih struktura rekao je za Fox News Digital da izgleda da je osmatračnica postavljena „prije nekoliko mjeseci“.

Istraga dolazi nekoliko sedmica nakon što je Rajan Raut proglašen krivim za pokušaj atentata na Donalda Trampa na golf terenu u Palm Biču, gdje je iz grmlja uz ogradu postavio snajpersko gnijezdo.





