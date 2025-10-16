Policijska uprava Hanover Parka je 22. avgusta na svojoj Facebook stranici objavila da je Bojović tog dana završio Akademiju za sprovođenje zakona, te da ga očekuje intenzivna terenska obuka u trajanju od 15 nedjelja.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Agenti američke Imigracione i carinske službe (ICE) ove sedmice uhapsili su policajca u Hanoverskom Parku, predgrađu na sjeverozapadu Čikaga, optuživši ga da je ilegalni imigrant iz Crne Gore.

Prema saopštenju Ministarstva za unutrašnju bezbjednost SAD, akcija je sprovedena u okviru ciljanih aktivnosti u oblasti Rouling Medouz, gdje je uhapšen Radule Bojović, koji je u SAD boravio sa B-2 turističkom vizom, ali je prekoračio dozvoljeni boravak. Navodi se da je bio u obavezi da napusti zemlju najkasnije do 31. marta.

„Radule Bojović je prekršio imigracione zakone naše zemlje i ilegalno boravio u Sjedinjenim Državama punih 10 godina. Koja to policijska uprava izdaje značke i oružje osobama koje su u zemlji ilegalno? Posjedovanje vatrenog oružja od strane stranaca koji nemaju legalni status predstavlja krivično djelo. Ovdje imamo slučaj policajca koji aktivno krši zakon“, navela je pomoćnica sekretara Trisha McLaughlin u zvaničnom saopštenju.

Policijska uprava Hanover Parka je 22. avgusta na svojoj Facebook stranici objavila da je Bojović tog dana završio Akademiju za sprovođenje zakona, te da ga očekuje intenzivna terenska obuka u trajanju od 15 nedjelja, piše CdM.

Na objavljenoj fotografiji, Bojović pozira sa šefom policije Hanover Parka Andrewom Johnsonom i zamjenikom šefa Mattom Riedelom.

CBS News Chicago je kontaktirao policijsku upravu Hanover Parka radi komentara.

Sličan slučaj zabilježen je i u septembru, kada su federalni agenti uhapsili nadzornika najvećeg školskog okruga u Ajovi, takođe zbog navodnog ilegalnog boravka u zemlji od ranih 2000-ih. Kasnije je protiv njega podignuta i krivična prijava zbog nezakonitog posjedovanja oružja, prenosi CdM.