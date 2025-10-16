Naime, građani su danas, oko 14 i 20 časova, prijavili policiji da je u Ulici 6. crnogorske brigade u Nikšiću, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva vozila, te da je nepoznato muško lice

Brzom reakcijom policije u Nikšiću, lociran je i lišen slobode Nikšićanin koji je namjerno izazvao saobraćajnu nezgodu a potom fizički napao oštećeno žensko lice.

Izlaskom na lice mjesta i brzom intervencijom, policija je pronašla vozilo, zaustavila i dovela u službene prostorije lice identifikovano kao B.Ž. (19) iz Nikšića, i izvršenim pregledom vozila kod istog pronašla podesno sredstvo – čekić koji je imenovani koristio prilikom napada.

Od B.Ž. je prikupljeno obavještenje na okolnosti događaja dok je oštećeno lice zbrinuto od strane ljekara i njoj su konstatovane lake tjelesne povrede.

Od lica B.Ž. su radi daljih provjera oduzeti vozilo i pronađeno podesno sredstvo. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji se nakon uvida u spise predmeta izjasnio da se radi o krivičnom djelu nasilničko ponašanje i naložio da se osumnjičeni B.Ž. liši slobode.