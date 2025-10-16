Kako javljaju italijanski mediji uhapšeni su Luka Vildoza i Milica Tasić.

Izvor: Instagram/milicatasic12/printscreen/Independent Photo Agency Srl /Alamy/Alamy/Profimedia

Kako prenose italijanski mediji u Bolonji su uhapšeni Luka Vildoza i Milica Tasić. Argentinski košarkaš i srpska odbojkašica su u braku i upoznali su se u vrijeme kada je Luka igrao za Crvenu zvezdu, a sada su u problemima.

Kako navode italijanski mediji Luka Vildoza je zapravo napravio problem. On je prema pisanju medija prvo provocirao, a zatim i fizički napao članove ekipe Crvenog krsta. Oni su se nalazili na zadatku u kolima Hitne pomoći.

Luca Vildoza arrested in Bologna by the police together with his wife, Milica Vildoza



Italian newspaper il Carlino: ‘He allegedly provoked and then attacked, without reason, a Croce Rossa crew who were travelling in an ambulance along the avenues to rescue an injured…pic.twitter.com/1SUnCKN2f2 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4)October 16, 2025

Ambulantna kola su se zaputila na mjesto jedne nesreće gdje su htjeli da pruže pomoć povrijeđenoj osobi. Tada je došlo do sukoba sa košarkašem i njegovom suprugom. Detalji nemilog događaja se još uvijek ne znaju i čeka se saopštenje policije.

Ko su Luka Vildoza i Milica Tasić?

Milica Tasić je srpska odbojkašica koja je osim u Crvenoj zvezdi gdje je ponikla nastupala z Americi, Rumuniji i Grčkoj. Što se tiče Luke Vildoze ovaj 30-godišni plejmejker iz Kilmeša u Argentini nastupao je u domovini, zatim za Baskoniju godinama, pa se oprobao u NBA u ekipi Milvoki Baksa. Nakon toga se vratio u Evropu u tim Crvene zvezde, a potom je prije dolaska u Bolonju gdje igra za Virtus bio član Panatinaikosa i Olimpijakosa.

