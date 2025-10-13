Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev uputio je jasan odgovor Donaldu Trampu u vezi sa slanjem raketa Tomahovki Ukrajini.

Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je da bi isporuka američkih raketa Tomahavki Ukrajini mogla loše da se završi za sve, a posebno za američkog predsjednika Donalda Trampa.

Medvedev je rekao da je nemoguće razlikovati rakete Tomahavke koje nose eksplozivne glave od konvencionalnog oružja nakon što budu lansirane.

Izvor: Profimedia

"Kako bi Rusija trebalo da odgovori? Upravo tako", rekao je Medvedev na mreži Telegram, nagoveštavajući, da bi odgovor Moskve mogao biti nuklearni.

Tramp je u nedelju izjavio da ne isključuje mogućnost isporuke krstarećih raketa Tomahavki Ukrajini, dodajući da bi taj potez mogao da poveća pritisak na Rusiju i pomogne u okončanju rata.

U razgovoru s novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One, na putu za Bliski istok kasno u nedelju, Tramp je rekao da će o toj temi razgovarati s Moskvom i pitati:

"Da li Rusija žele da rakete idu ka njima? Ne mislim", odgovorio je.

Tramp je dodao da bi ruskim zvaničnicima mogao da kaže:

"Ako se ovaj rat ne riješi, poslaću im Tomahavke".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski više puta je tokom prethodnih nedelja tražio rakete. Njihov maksimalni domet od 2.500 kilometara omogućio bi Ukrajini da pogodi ciljeve poput rafinerija nafte čak i u azijskom delu Rusije.

Tramp je Tomahavke opisao kao "nevjerovatno" i "vrlo ofanzivno" oružje, te dodao:

"Iskreno, Rusiji to ne treba".

Rekao je da planira da o tom pitanju razgovara sa Moskvom i da je o svemu obavijestio i Zelenskog. Iako je takvu isporuku nazvao "novim korakom agresije", Tramp je rekao da vredi razmotriti tu mogućnost, jer želi da rat bude okončan.