Dalekometni dronovi Službe bezbjednosti Ukrajine pogodili su rafineriju nafte u Ufi, duboko u unutrašnjosti Rusije, izazvavši požar i crni dim iznad postrojenja. U pitanju je treći udar na ovaj region u poslednjih mjesec dana.

Izvor: x/printscreen

Ujutro 11. oktobra, dalekometni dronovi Centra za specijalne operacije "A" Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) napali su rafineriju nafte "Bašnafta-UNPZ" u Ufi (Republika Baškortostan, Rusija), udaljenoj 1.400 kilometara od Ukrajine.

Kako prenosi Ukrinform, ovu informaciju je potvrdio izvor iz SBU.

Ufa je jedan od najvećih naftoprerađivačkih centara u Rusiji i snabdeva gorivom i mazivima Oružane snage Ruske Federacije.

Nakon eksplozija na teritoriji rafinerije "Bašnafta-UNPZ", na lice mesta su upućena vatrogasna vozila, a iznad postrojenja se uzdiže gust crni dim.

Prema preliminarnim informacijama, nakon udara dronova došlo je do požara u oblasti postrojenja za preradu sirove nafte ELOU-AVT-6.

"Ovo je već treći duboki udar SBU u Baškortostanu u poslednjih mjesec dana, na 1.400 kilometara od Ukrajine. Ovakvi napadi pokazuju da u dubokoj pozadini Ruske Federacije ne postoji sigurno mjesto. SBU može da dosegne bilo koji objekat na teritoriji neprijatelja koji radi za rat protiv Ukrajine", naglasio je izvor iz SBU.