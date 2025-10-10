Tramp je saopštio da se vjerovatno neće sastati sa Si Đinpingom.

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži uoči samita APEK-a na kom je trebalo da se sastane sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom. Zbog "neprijateljskih akcija Kine", kako je nazvao Tramp poteze Kine, američki predsjednik smatra da njihov sastanak "nema smisla".

"Neke veoma čudne stvari se dešavaju u Kini! Postaju veoma neprijateljski nastrojeni i šalju pisma zemljama širom svijeta u kojima žele da uvedu kontrolu izvoza na svaki element proizvodnje koji ima veze sa rijetkim zemnim elementima, i praktično sve što im padne na pamet, čak i ako nije proizvedeno u Kini. Niko nikada nije video ništa slično, ali, u suštini, to bi 'začepilo' tržišta i otežalo život praktično svakoj zemlji na svijetu, posebno Kini. Kontaktirale su nas druge zemlje koje su izuzetno ljute zbog ovog velikog trgovinskog neprijateljstva, koje se pojavilo niotkuda.

Naš odnos sa Kinom u proteklih šest mjeseci je bio veoma dobar, što ovaj potez u trgovini čini još više iznenađujućim. Oduvjek sam osjećao da čekaju u zasedi, a sada, kao i obično, dokazano je da sam bio u pravu! Ne postoji način da se Kini dozvoli da drži svijet 'zarobljenim', ali izgleda da je to bio njihov plan već duže vrijeme, počevši od 'magneta' i drugih elemenata koje su tiho nagomilali u neku vrstu monopolskog položaja, što je prilično zlokoban i neprijateljski potez, blago rečeno. Ali i SAD imaju monopolske pozicije, mnogo jače i dalekosežnije od kineskih.

Jednostavno nisam odlučio da ih koristim, nikada nije bilo razloga da to uradim - DO SADA! Pismo koje su poslali ima mnogo stranica i detaljno je, sa velikom specifičnošću, opisuje svaki element koji žele da uskrate drugim nacijama. Stvari koje su bile rutinske više uopšte nisu rutinske. Nisam razgovarao sa predsjednikom Sijem jer nije bilo razloga za to.

Ovo je bilo pravo iznenađenje, ne samo za mene, već i za sve lidere slobodnog svijeta. Trebalo je da se sastanem sa predsjednikom Sijem za dve nedelje, na APEK-u, u Južnoj Koreji, ali sada izgleda da nema razloga za to. Kineska pisma su bila posebno neprikladna jer je to bio dan kada je, nakon tri hiljade godina haosa i borbi, zavladao MIR NA BLISKOM ISTOKU. Pitam se da li je taj tajming bio slučajan?

U zavisnosti od toga šta Kina kaže o neprijateljskom 'poretku' koji su upravo uveli, biću primoran, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, da finansijski pariram njihovom potezu. Za svaki element koji su uspeli da monopolizuju, imamo dva. Nikada nisam mislio da će doći do ovoga, ali možda je, kao i sa svim stvarima, došlo vrijeme. Na kraju krajeva, iako potencijalno bolno, to će na kraju biti veoma dobra stvar za SAD.

Jedna od politika koju trenutno razmatramo je masovno povećanje carina na kineske proizvode koji ulaze u Sjedinjene Američke Države. Postoje mnoge druge kontramere koje se takođe ozbiljno razmatraju. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", naveo je Tramp.