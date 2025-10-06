Amerika optužila Rusiju da za nju ratuje 5.000 Kubanaca u Ukrajini.

Izvor: Maciek Musialek / AFP / Profimedia

Sjedinjene Američke Države optužile su Rusku Federaciju da za nju u ratu u Ukrajini ratuje između 1.000 i 5.000 državljana Kube, piše "Rojters". Stejt Department je objavio dokument koji je upućen svim diplomatskim predstavništvima Amerike širom svijeta.

U dokumentu se navodi da je Kuba trenutno drugi najveći "snabdjevač" Rusije u pogledu angažovanja stranih dobrovoljaca. Prva je Sjeverna Koreja koja je poslala oko 10.000 svojih vojnika u novembru 2024. godine.

Američki zvaničnici tvrde da je Rusija u posljednjim mjesecima pojačala angažovanja stranih državljana. Britanski portal takođe navodi da je Ukrajina već upozoravala Sjedinjene Države na to da Rusija navodno regrutuje borce sa Kube.

Prema riječima analitičara, navodna "pozadina" ovakvih američkih tvrdnji je želja Vašingtona da osujeti usvajanje rezolucije Ujedinjenih nacija kojom se poziva na ukidanje američkog embarga protiv Kine. Rusi kao podsticaj stranim borcima nude rusko državljanstvo i socijalne beneficije, takvu saradnju je Rusija već ostvarila sa Sjevernom Korejom.