U jeku novih diplomatskih napora, Hamas izražava spremnost na razmjenu talaca i prekid vatre, dok Izrael optužuje drugu stranu za nepoštovanje sporazuma. Primirje visi o koncu, a pomoć Gazi i dalje je blokirana.

Izvor: Profimedia

U novom zamahu diplomatskih napora između Izraela i Hamasa, sve glasnije se govori o mogućem primirju u Pojasu Gaze – iako za sada mir djeluje više kao krhka nada nego kao čvrst dogovor.

Prema pisanju B92, visoki predstavnik Hamasa poručio je da je ta organizacija "veoma zainteresovana" za postizanje sporazuma koji bi doveo do prekida sukoba i omogućio razmjenu talaca i palestinskih zatvorenika.Dodao je i da Izrael ne bi smio da koči sprovođenje tzv. „Trumpovog plana“, naglašavajući da se predviđa razmjena spiskova zatvorenika između dvije strane – direktno, ali uz posredovanje trećih strana.



U međuvremenu, prema analizama iz medija BBC Serbian, prethodno postignuto primirje u Gazi već je pokazivalo znake krhkosti: prva faza je istekla i Izrael je prestao s dozvolom za ulazak humanitarne pomoći, optužujući Hamas da nije prihvatio izmijenjenu verziju sporazuma. Usađene su i optužbe da Izrael “koristi hranu kao oružje rata” blokirajući pomoć za Gazu.

Sporazum predviđa da u prvoj fazi dostave imena talaca — uključujući žene, djecu i muškarce starije od 50 godina — i njihovo oslobađanje tokom šest sedmica, uz uzvraćanje oslobađanjem velikog broja palestinskih zatvorenika.

U drugoj fazi planirano je potpisivanje trajnog primirja, povlačenje izraelskih snaga i nastavak razmjene, dok bi treća faza obuhvatila obnovu Gaze, povratak telo ubijenih i nadzor međunarodnih sila.

Međutim, između faza ostaju “otvorena pitanja” — kako uskladiti vojne pozicije, kako garantirati poštovanje sporazuma na terenu i šta će se dogoditi ukoliko jedna strana prekorači dogovoreni rok.



