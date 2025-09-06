Izrael najavljuje širenje kopnene ofanzive na Gazu, uz poruku da će operacije biti pojačane sve dok Hamas ne pristane na uslove prekida vatre. Izraelske snage već kontrolišu oko 40 odsto grada i cilj im je potpuna kontrola.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Ministar odbrane Izraela, Israel Kac, saopštio je da je Izrael uputio prvu zvaničnu naredbu za evakuaciju stanarima jedne višespratnice u gradu Gazi, uoči planiranog napada. On je upozorio da će vojne operacije izraelskih snaga u tom području biti intenzivirane sve dok Hamas ne pristane na izraelske uslove sporazuma o prekidu vatre.

"Zasun sa vrata pakla u Gazi sada se uklanja. Nakon što se vrata otvore, neće se zatvoriti, a operacije IDF-a će se intenzivirati , sve dok Hamasovi ubice i silovatelji ne prihvate izraelske uslove za prekid rata, prije svega oslobađanje svih talaca i razoružavanje, ili će biti uništeni", objavio je na mreži X.

כעת מוסט הבריח משערי הגיהינום בעזה.

הודעת פינוי ראשונה נמסרת לבניין טרור רב קומות בעיר עזה בטרם תקיפה.



כשהדלת תיפתח היא לא תיסגר ופעילות צה"ל תלך ותגבר - עד שמרצחי ואנסי החמאס יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק - או שיושמדו. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz)September 5, 2025

Izjava dolazi u trenutku kada se Izraelske odbrambene snage (IDF) pripremaju za proširenje kopnene ofanzive na grad Gazu, dok viši komandanti ovu kampanju opisuju kao odlučujući manevar sa ciljem razbijanja preostalih uporišta Hamasa.

Portparolka IDF-a, brigadni general Efi Defrin, juče je izjavila da izraelske snage trenutno kontrolišu oko 40 odsto grada i da planiraju da nastave napade u narednim danima, u sklopu šire strategije za preuzimanje potpune kontrole.