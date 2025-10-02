Američka administracija po prvi put od početka rata u Ukrajini odobrila je Kijevu pristup obaveštajnim podacima kako bi izvodio napade raketama dugog dometa na rusku energetsku infrastrukturu.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

SAD će početi da dostavljaju Ukrajini obaveštajne podatke za podršku napadima raketama dugog dometa na rusku energetsku infrastrukturu. To je prvi put od početka rata u Ukrajini da je američka administracija odobrila ovu vrstu pomoći, ekskluzivno objavljuje Volstrit žurnal.

Predsjednik Donald Tramp je dao zeleno svijetlo Pentagonu i obavještajnim agencijama da pomognu Kijevu u izvođenju ovih napada, dok Vašington podstiče saveznike NATO-a da se uključe u sličnu saradnju, tvrdi VSŽ. Ova odluka označava produbljivanje američke posvećenosti Ukrajini u vrijeme kada su mirovni pregovori sa Moskvom u zastoju.

Prema rečima anonimnih zvaničnika, prikupljene informacije će omogućiti Ukrajini da cilja "rafinerije, cjevovode, elektrane i drugu infrastrukturu duboko unutar ruske teritorije", sa ciljem slabljenja ratne ekonomije Kremlja.

Administracija takođe razmatra isporuku raketa "Tomahavk" i "Barakuda", sposobnih da pogode ciljeve na udaljenosti do 800 kilometara.

"Čekamo pisana uputstva Bele kuće prije nego što podijelimo neophodne obavještajne podatke", rekao je jedan američki zvaničnik za VSŽ. Ovakav preokret događaja dolazi u trenutku kada Tramp menja svoju retoriku o ratu u Ukrajini. Nakon što njegovi pokušaji da posreduje između Kijeva i Moskve do sada nisu urodili plodom, Tramp je sve nezadovoljniji ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.