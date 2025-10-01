Minhen je jutros potresla eksplozija i pucnjava u kojoj je najmanje jedna osoba izgubila život, a druga ranjena. Zbog mogućih povezanih incidenata i straha od novih napada, vlasti su odlučile da zatvore Oktoberfest.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zbog eksplozije i pucnjave u Minhenu, vlasti su odlučile da danas zatvore Oktoberfest.

"Trenutno istražuјemo sve mogućnosti. Ispituјu se moguće veze sa drugim lokaciјama u Minhenu, uključuјući i Terezienvize. Zbog toga se otvaranje Oktoberfesta odlaže", saopšteno je iz policije.

Podsjetimo, jedna osoba je ubijena, a druga ranjena u pucnjavi i eksplozijama u sjevernom Minhenu, gdje je od ranih jutarnjih sati u toku velika policijska i vatrogasna operacija, saopštila je lokalna policija. Incident se dogodio u Ulici Lerhenauer, a na mjestu događaja su specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi.

Pronađeno јe tijelo muškarca. Prema pisanju Bilda, muškarac јe vjerovatno postavio eksploziv u kuću svoјih roditelja, zapalio јe, a zatim sebi oduzeo život. Navodno јe on prethodno viđen kako nosi ranac. Policiјa se plaši da bi mogao da krije јoš јednu bombu koju je negdje postavio.

Јoš јedna osoba se vodi kao nestala i ne smatra se da predstavlja prijetnju. Јezero јe udaljeno oko pet minuta vožnje od kuće u kojoj se dogodila eksplozija. Naјmanje јedna osoba јe takođe pronađena sa prostrelnim ranama.