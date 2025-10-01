Policija je u Minhenu pronašla tijelo muškarca za kog se sumnja da je postavio eksploziv u kuću svojih roditelja, zapalio je i zatim izvršio samoubistvo.

Izvor: BERND WEISSBROD / AFP / Profimedia

U sjevernom dijelu Minhena dogodio se ozbiljan incident u kojem je najmanje jedna osoba poginula, a ima i povrijeđenih.

Prema navodima policije, došlo je do pucnjave i eksplozija u Ulici Lerhenauer. Na licu mjesta nalaze se specijalne jedinice i timovi za deaktiviranje bombi.

Policija je pronašla tijelo muškarca za kog se sumnja da je postavio eksploziv u kuću svojih roditelja, zapalio je i zatim izvršio samoubistvo. Još jedna osoba pronađena je sa prostrijelnim ranama.

Veliki dio područja je blokiran, a stanovnici i vozači su pozvani da ga izbjegavaju. Svjedoci tvrde da se vidi veliki oblak dima, dok se tačne okolnosti još istražuju.

Policija je saopštila da nema opasnosti za građane i da slučaj nije povezan sa Oktoberfestom.

(Nova/MONDO)