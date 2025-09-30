FSB je na Krimu uhapsio 45-godišnju kuvaricu iz Sevastopolja pod optužbom da je špijunirala za Ukrajinu i planirala trovanje ruskih vojnika. Tereti se za veleizdaju i saradnju sa ukrajinskom obavještajnom službom HUR.

Izvor: Twitter/zoranceran/printscreen/Mondo/ Stefan Stojanović

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) objavila je da je na Krimu uhapsila 45-godišnju Ruskinju, glavnu kuvaricu u jednom restoranu u Sevastopolju, pod sumnjom da je špijunirala za Ukrajinu i planirala da otruje ruske vojnike, piše Kyiv Post.

Neimenovana žena, koja se nalazi u pritvoru, optužena je da je tokom protekle dvije godine radila za Glavnu obavještajnu upravu Ukrajine (HUR). FSB tvrdi da je svoje usluge ukrajinskoj obavještajnoj službi ponudila još u septembru 2023. godine.

Špijunaža i planiranje napada

Prema navodima, putem aplikacije WhatsApp svojim kontaktima je prosleđivala informacije o lokacijama i rutama kretanja ruskog vojnog osoblja i opreme unutar Sevastopolja, nekadašnje glavne luke ruske Crnomorske flote. FSB konkretno tvrdi da je fotografisala brodove Crnomorske flote smještene u Sevastopoljskom zalivu, a koje su Oružane snage Ukrajine kasnije koristile za planiranje raketnih napada.

Osim toga, optužena je i za planiranje trovanja pripadnika ruskih specijalnih snaga koji su često posjećivali restoran u kojem je radila.

Optužbe za veleizdaju i upozorenje građanima

Krimski odred FSB-a saopštio je da je žena optužena za "veleizdaju" prema članu 275. ruskog Krivičnog zakonika, dodajući da je istraga o njenim "kriminalnim aktivnostima" u toku. U saopštenju FSB-a stoji da je ovo još jedan primjer kako "ukrajinske specijalne službe destabilizuju društveno-političku situaciju i nanose ekonomsku štetu državi, aktivno regrutujući počinioce sabotaža i terorističkih napada."

Navodi se da Kijev koristi onlajn platforme i društvene mreže, uključujući popularne aplikacije za razmjenu poruka poput Telegrama i WhatsAppa, kako bi "izdajnicima" ponudio priliku za "brzu zaradu". Iz FSB-a su poručili da će svi takvi kriminalni planovi biti otkriveni i da će se svi koji budu u iskušenju da pomognu "neprijateljskoj" Ukrajini suočiti sa dugim zatvorskim kaznama.

Takođe su pozvali ruske građane da budu oprezni i da prijave sve pokušaje "nepoznatih kontakata" na aplikacijama za razmjenu poruka koji pokušavaju da ih uvuku "u svoje zavjere".

Tokom protekle godine zabilježeno je i nekoliko slučajeva u kojima su ruske bezbjednosne službe koristile slične metode kako bi identifikovale i vrbovale pojedince u Ukrajini za izvođenje sabotažnih napada usmjerenih na vojne lokacije u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima.