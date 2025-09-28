Poslanik Hrišćansko-demokratske unije Njemačke predložio je uključivanje bivših vojnika Nacionalne narodne armije u rezervu Bundesvera za odbranu otadžbine.

Stotine hiljada ljudi u Istočnoj Njemačkoj služilo je u Nacionalnoj narodnoj armiji (Nationale Volksarmee - NVA). Međutim, u slučaju rata oni ne bi mogli da pomognu Bundesveru, jer nisu rezervisti. To bi se sada moglo promijeniti, piše njemački list Štern.

Kako raste opasnost od rata, a Bundesver se suočava s velikim nedostatkom kadra, 35 godina posle ujedinjenja Njemačke sve više se govori o tome da se bivši vojnici NVA uključe u njemačke oružane snage kao rezervisti.

Prvi put je sada jedan istaknuti član CDU izneo taj predlog.

- Vrijeme je da se oslonimo na vojnike NVA koji se dobrovoljno prijave da brane našu slobodu - rekao je Sep Miler, potpredsjednik poslaničkog kluba Unije, poreklom iz Saksonije-Anhalt, nadležan za Istočnu Njemačku.

Bundesveru nedostaju rezervisti

Prema njegovim riječima, Bundesveru je potrebno 200.000 rezervista spremnih za brzu upotrebu u slučaju odbrane. Savjet Bundesvera ide i dalje, tražeći čak do milion rezervista, slično kao u vreme Hladnog rata.

- Trenutno imamo samo 51.000 rezervista - istakao je Miler.

Pravna situacija za bivše pripadnike NVA do sada je bila jasna, oni u načelu ne mogu da postanu rezervisti. To je utvrđeno Ugovorom o ujedinjenju. Izuzetak je važio samo za oko 18.000 od ukupno više od 170.000 vojnika NVA, koji su posle 1990. nastavili službu u Bundesveru. Ostali su otpušteni, a vojna knjižica DDR-a danas je bezvredna poput stare istočnonemačke marke.

Jedan od razloga bio je to što su vojnici NVA polagali zakletvu na odbranu DDR-a "rame uz rame sa Sovjetskom armijom", a ne na njemački Ustav.

Miler predlaže posebne kurseve obuke bivših vojnika NVA za potrebe jedinica unutrašnje odbrane. Ti kursevi bi uzimali u obzir da su oni već služili vojsku. Na kraju bi uslijedila zakletva na njemački Ustav.

- Slavimo 35 godina pobjede slobode nad neslobodom. Naša sloboda odavno nije bila ovako ugrožena - rekao je Miler.

S obzirom na to da je u DDR-u vojni rok bio obavezan, nova regulativa bi mogla da obuhvati nekoliko stotina hiljada muškaraca između 50 i 65 godina. Oni bi mogli da učestvuju u rezervnim vežbama i da budu raspoređeni u jedinice domaće odbrane.

Njihova uloga bi bila da u slučaju rata obezbede transport borbenih jedinica na front i zaštitu kritične infrastrukture.