Dva njemačka aviona tipa Jurofajter poletjela su iz baze Rostok-Lage kako bi presrela ruski izviđački avion Il-20M iznad Baltičkog mora, nakon što nije reagovao na pokušaje uspostavljanja kontakta.

Izvor: Profimedia

Dva njemačka aviona Jurofajter danas su podignuta u vazduh kao odgovor na ruski izviđački avion Il-20 koji je letio iznad Baltičkog mora.

Njemačko ratno vazduhoplovstvo je izvijestilo da je u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltičkog mora primijećen avion koji nije reagovao na pokušaje uspostavljanja kontakta. Kao odgovor, dva aviona Jurofajter poletjela su iz vazduhoplovne baze Rostok-Lage u Njemačkoj.

Avion je identifikovan kao ruski izviđački avion Il-20M. Tenzije u regionu Baltičkog mora su nedavno eskalirale zbog ponovljenih kršenja vazdušnog prostora od strane Rusije.

Dva incidenta prije dva dana

Prije dva dana dogodila su se dva incidenta u kojima su učestvovali ruski avioni. Tri MiG-31 su ušla u estonski vazdušni prostor i ostala tamo oko 12 minuta. Kasnije tog dana, Poljska je izvijestila da su dva ruska aviona letjela na maloj visini iznad naftne platforme Petrobaltik u Baltičkom moru, kršeći bezbjednosnu zonu iznad objekta. Savjet bezbjednosti UN trebalo bi da sjutra održi hitnu sjednicu kao odgovor na kršenje vazdušnog prostora Estonije od strane Rusije.