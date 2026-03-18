Na benzinskim stanicama kompanija MOL i Šel u Sloveniji uvedena su ograničenja za kupovinu goriva, kako bi se spriječile nestašice i obezbijedilo stabilno snabdijevanje tržišta.

Na benzinskim stanicama kompanija MOL i Šel u Sloveniji uvedeno je ograničenje za kupovinu goriva na 30 litara za automobile, odnosno 200 litara za kamione, prenose slovenački mediji.

"Dragi prijatelji, sa ciljem obezbeđivanja uravnoteženog snabdijevanja tržišta gorivom, obavještavamo vas da je točenje goriva ograničeno na 30 litara po kupcu", navodi se u saopštenju MOL, a prenose slovenački mediji.

Kompanija navodi da hitna mjera ograničavanja obima isporuke goriva treba da obezbijedi jednak tretman za sve kupce, spriječi nestašice i time obezbijedi pouzdanu sigurnost snabdijevanja.

Takođe, kompanija Šel je odlučila da privremeno ograniči isporuku goriva, pa je na njihovim benzinskim stanicama uvedeno ograničenje do 100 litara. Za sada je, kako prenose slovenački mediji, samo je tržišni lider Petrol odustao od ovakvog poteza.