Iz Uprave policije je saopšteno da će policija po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeti krivičnu prijavu protiv Nikole Martinovića (36) iz Cetinja, člana visokorizične organizovane kriminalne grupe, koji je juče uhapšen u akciji NCB Interpola Podgorica. Za njim je bila raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnih djela ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije.

“Viši sud u Podgorici je ovom licu, 3. februara 2026. godine, izrekao pravosnažnu presudu kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, što predstavlja maksimalnu, odnosno najstrožu kaznu zatvora izrečenu pripadniku organizovane kriminalne grupe u Crnoj Gori, dok su mu prethodno utvrđene pojedinačne kazne u ukupnom trajanju od 59 godina”, podsjećaju iz UP.

Policija navodi da se radi o osobi koja se dovodi u vezu sa izvršenjem teških krivičnih djela i koja je bila u bjekstvu. Za njim je bila raspisana crvena međunarodna potjernica 21. januara 2022. godine zbog krivičnih djela: stvaranje kriminalne organizacije, ubistvo putem pomaganja i teško ubistvo u svojstvu saizvršioca.

Iz Uprave policije poručuju da nastavljaju sa intenzivnim operativnim aktivnostima, u cilju lociranja i hapšenja međunarodno traženih lica, kao i suzbijanja organizovanog kriminala i jačanja vladavine prava.