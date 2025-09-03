Donald Tramp je prvi put upotrijebio američku vojsku protiv narko-kartela, usmrtivši 11 članova Tren de Aragua u međunarodnim vodama. Operacija izaziva napetost u regionu, dok Venecuela i Maduro osuđuju akciju kao agresiju.

Američka vojska usmrtila je 11 ljudi u napadu na navodni brod za prevoz droge povezan sa venecuelanskim kartelom, potvrdio je Donald Tramp, predsjednik SAD u obraćanju novinarima u utorak u Bijeloj kući.

"U pitanju je prva upotreba Pentagona u obračunu protiv narko kartela, a na meti su bili pripadnici Tren de Aragua iz Venecuele", preneo je CNN.

Američki predsjednik je pojasnio da je 11 ljudi ubijeno u napadu u "međunarodnim vodama", dok je državni sekretar Marko Rubio opisao "smrtonosni napad" kao napad koji se dogodio na "južnim Karibima" protiv "broda za prevoz droge koji je isplovio iz Venecuele".

Upotreba vojne sile protiv latinoameričkih narko-kartela predstavlja značajnu eskalaciju od strane Trampove administracije i mogla bi imati ozbiljne implikacije po čitav region.

"Ranije jutros, po mom naređenju, američke vojne snage su izvele kinetički napad na pozitivno identifikovane narkoteroriste iz Tren de Aragve u zoni odgovornosti Južne komande. TDA je označena strana teroristička organizacija, koja djeluje pod kontrolom Nikolasa Madura, odgovorna za masovna ubistva, trgovinu drogom, trgovinu u svrhu seksualne eksploatacije i akte nasilja i terora širom Sjedinjenih Država i zapadne hemisfere", naveo je Tramp u objavi na Truth Social.

"Molim vas, neka ovo posluži kao obavještenje svima koji uopšte razmišljaju o unošenju droge u Sjedinjene Američke Države. OPREZ!", napisao je.

Stejt department je u februaru označio organizaciju Tren de Aragua, koja je nastala u Venecueli, kao stranu terorističku organizaciju i posebno označene globalne teroriste.

SAD su nagomilale veliki broj vojnih sredstava širom Kariba i Latinske Amerike, izazivajući gnijev venecuelanskog lidera Nikolasa Madura. CNN je zatražio komentar od venecuelanske vlade.

U izjavi prije nego što je u utorak otputovao na put u Meksiko i Ekvador, Rubio je rekao da će se "misija borbe protiv droge" nastaviti.

"Vodićemo borbu protiv narko-kartela koji preplavljuju američke ulice i ubijaju Amerikance", rekao je Rubio. Naveo je da je ruta iz Venecuele "uobičajena".

Na pitanje CNN o zakonskom ovlašćenju za vojno ciljanje kartela, Rubio je rekao: "Neću odgovarati u ime advokata Bijele kuće, dovoljno je reći da su svi ti koraci preduzeti unaprijed. Predsjednik ih je označio kao terorističke organizacije, što one i jesu", rekao je.

Visoki zvaničnik odbrane potvrdio je "precizni udar" na navodni brod za prevoz droge u južnim Karibima, ali nije ponudio dalje detalje o operaciji.

CNN je ranije izvijestio da američka vojska raspoređuje više od 4.000 marinaca i mornara u vode oko Latinske Amerike i Kariba kao dio pojačanih napora u borbi protiv narko-kartela, prema riječima dva američka zvaničnika odbrane, demonstracija sile koja je predsjedniku dala širok spektar vojnih opcija ukoliko želi da cilja narko-kartele.

Trampova administracija je zauzela agresivan pristup borbi protiv latinoameričkih narko-kartela, označivši mnoge od njih kao strane terorističke organizacije i posebno određene globalne teroriste.

Tom Karako, viši saradnik Odjeljenja za odbranu i bezbjednost u Centru za strateške i međunarodne studije, rekao je da, iako ne zna za slučaj da je takva akcija preduzeta protiv narko-kartela u prošlosti, "s druge strane, nisam siguran da bismo uopšte znali".

"Ne bi me nimalo iznenadilo da postoji desetak slučajeva o kojima ne govorimo", rekao je on.

Snažno vojno prisustvo SAD u regionu izazvalo je žestoke komentare Madura. Trampova administracija je povećala nagradu za venecuelanskog predsjednika na 50 miliona dolara za trgovinu drogom.

"To je ekstravagantna prijetnja... apsolutno kriminalna, krvava. Željeli su da krenu naprijed sa onim što nazivaju maksimalnim pritiskom, a suočeni sa maksimalnim vojnim pritiskom, mi smo pripremili maksimalnu spremnost“, rekao je Maduro u ponedeljak, dodajući da se neće "pokleknuti pred prijetnjama".

