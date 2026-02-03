Sudija za istragu Osnovnog suda u Beranama odredio je pritvor u trajanju do mjesec dana protiv osumnjičenog J.P., iz Berana, zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično djelo teška krađa. On se sumnjiči da je ukrao novac koji se prikupa za liječenje djeteta.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Prema navodima iz rješenja postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 29.januara u 03,17 časova, u Ulici 29.novembarra, nedaleko od gradskog stadiona, obio kafe bar “Kroft Sport plus”.

On je, kako se navodi, došao do balona za mali fudbal, pocijepao ceradu, napravio otvor i kroz njega ušao i došao do ulaznih vrata kafe bara, koji se nalazi u sklopu balona i ista odvalio, nakon čega je ušao i sa drvenog uslužnog šanka oduzeo prozirnu kutiju sa naljepnicom „Čojstvo“, u kojoj se nalazio novac u iznosu od oko 200 eura, piše CdM.

“Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva osumnjičenog, obzirom da ima razvijene poslovne veze u inostranstvu, kako je to sam prilikom saslušanja istakao i opasnosti da bi mogao ponoviti krivično djelo, obzirom da se protiv njega pred ovim sudom već vodi postupak zbog krivičnog djela krađa”, navodi ovaj sud.