Napad na Globalnu sumud flotilu (GSF) u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit, iz GSF optužili Izrael za udare na 11 od 51 broda "korišćenjem šok bombi, eksploziva, a naizgled i hemijskih agensa"

Izvor: screenshot YT/aljazeeraenglish

U međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit Globalna sumud flotila (GSF), sastavljena od 51 plovila koja nose humanitarnu pomoć u Pojas Gaze, našla se noćas na udaru dronova.

Korijere dela sera navodi da su na zvaničnom Instagram nalogu flotile objavljene optužbe na račun Izraela za ove napade.

"Izraelske okupacione snage su pokrenule najmanje 11 napada na Globalnu sumud flotilu, koja se nalazi na 600 nautičkih milja od Gaze, koristeći šok bombe, eksplozive, a naizgled i hemijske agense" navedeno je u objavi.

Flotila tvrdi da "Izrael prijeti i teroriše sve humanitarne radnike koji prevoze pomoć u međunarodnim vodama".

"Tražimo bezbjedan prolaz za flotilu. Razbijmo opsadu Gaze" zaključuje se u postu.

Tuniske vlasti, u čijim vodama se dogodio incident, negirale su tvrdnje GSF da se radilo o napadu dronom.

BREAKING: SUMUD FLOTILLA UNDER ATTACK AND HIT 9 TIMES



✅ 9 bombs dropped near their boats within 1 hour

✅ 4 vessels hit

✅ 3 sulphur devices landed on board.

✅ Some vessels are damaged

✅ No serious injuriespic.twitter.com/h58R9n1jVd — Khalissee (@Kahlissee)September 24, 2025

U junu su izraelske snage ušle na brod koji je prevozio humanitarnu pomoć za Pojas Gaze i pritvorile 12 aktivista na njemu, uključujući i Tunberg.