Tijela četiri žene bez glava pronađena su duž granice sa Haitijem, saopštila je Policija Dominikanske Republike.

Izvor: HECTOR MATA / AFP / Profimedia

Portparol Policije Dijego Peskeira rekao je da su žrtve Haićanke i da su pronađene duž južnog dijela granice.

Istražioci vjeruju da su žene ubijene, a zatim bačene u rijeku koja je odnijela tijela.

Peskeira je naveo da dominikanske vlasti istražuju samo jednu od četiri smrti jer je samo jedno tijelo pronađeno na dominikanskoj strani, prenosi Asošiejted pres.

On je istakao da su dominikanske vlasti privele jednog muškarca koji je negirao umiješanost u ubistva, ali je kasnije predat Nacionalnoj policiji Haitija.