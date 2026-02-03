Bjelopoljska policija je locirala i lišila slobode lice koje je telefonskim putem dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje iznijelo riječi prijeteće sadržine po život i tijelo poslanika Skupštine Crne Gore Milana Kneževića.

Izvor: MONDO

Naime, dežurnoj službi bjelopoljske policije nepoznato lice je prijavilo da će napasti na život i tijelo oštećenog Kneževića, njegovu porodicu i porodičnu kuću.

,,U odnosu na ovaj događaj preduzete su hitne sveobuhvatne radnje na terenu i u najkraćem mogućem roku identifikovan je izvršilac – A.A. iz Bijelog Polja koji je lišen slobode po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je kvalifikovao krivično djelo – ugrožavanje sigurnosti", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Ovo lice će u zakonom predviđenom roku biti privedeno postupajućem osnovnom državnom tužiocu na dalju nadležnost uz krivičnu prijavu.

,,Uprava policije će, postupajući neselektivno i sa punim profesionalnim integritetom, nastaviti da odlučno i bez odlaganja reaguje na svaki vid prijetnji. Brza identifikacija i lišenje slobode izvršioca u ovom slučaju potvrđuju spremnost i opredijeljenost policije da zaštiti život i tijelo svakog građanina, uključujući i nosioce javnih funkcija", zaključuju.