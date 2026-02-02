Razlog odlaganja je obezbjeđivanje uslova za saslušanje zaštićenog svjedoka Milana Kankaraša, koji će iskaz dati pod posebnim mjerama zaštite.

Suđenje optuženima za ubistvo Šćepana Roganovića odloženo je za 19. februar, prenosi Dan.

Predsjednica vijeća, sudija Vesna Kovačević, danas je stranama u postupku dostavila CD sa izdvojenim materijalom iz kriptovane "Sky" komunikacije, koji će biti predmet dokaznog postupka, navodi Dan.

Prema ranijim saznanjima, svjedok će iskaz dati putem video-linka, uz izmijenjen glas i zamagljeno lice, kako bi se sačuvao njegov identitet i bezbjednost.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti grupu koju predvodi Krsto Vujić za organizaciju i izvršenje surovog ubistva Šćepana Roganovića, koji je likvidiran 13. februara 2020. godine na stepeništu kod Kanli kule u Herceg Novom.

Optužnicom su obuhvaćeni Krsto Vujić označen kao organizator kriminalne grupe, Mili Bajramović koji je bio direktni počinilac ubistva, Igor Vukotić, Marko Radović, Igor Glavaš, Miloš Komar, Slavko Radulović, Miloš Gvozdenović, Dino Ibrahimović, a optužnica je proširena na još neka lica, piše Dan.

Vujiću, Vukotiću i Bajramoviću se sudi u odsustvu jer se nalaze u bjekstvu i za njima su raspisane međunarodne potjernice.

Istraga ukazuje da je Glavaš pratio žrtvu i obavještavao Bajramovića o kretanjju Roganovića putem kriptovanog telefona, dok je za potrebe bjekstva korišćen motocikl "pjađo" koji je ranije ukraden u Španiji. Prema evidenciji bezbjednosnih službi, prvooptuženi Krsto Vujić slovi za člana "škaljarskog klana".