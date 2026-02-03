logo
Ovo je jedina pjesma koju je Ceca otpjevala na stranom jeziku: Pjevačica pre 30 godina snimila evrovizijsku pjesmu

Ovo je jedina pjesma koju je Ceca otpjevala na stranom jeziku: Pjevačica pre 30 godina snimila evrovizijsku pjesmu

Autor Jelena Sitarica
0

Svetlana Ceca Ražnatović ukrstila je glas sa poznatom glumicom, a snimci njihovog nastupa preplavili su mreže

Ovo je jedina pjesma koju je Ceca otpjevala na stranom jeziku: Pjevačica pre 30 godina snimila evrov Izvor: Ceca Raznatovic Arhiva (Rezervni)

Karijeru Svetlane Cece Ražnatović obeležili su brojni hitovi, a pojedine numere snimila je i sa kolegama. Ipak, mnogi su zaboravili i da je svojevremeno ukrstila glas i sa lijepom glumicom Ivanom Žigon, a njihov duet, iako su ga mnogi zaboravili, sada je ponovo preplavio mreže.

Te davne 1994. Ceca je u studio ušla sa Žigon kada su prepjevale čuveni hit "Bandido". Originalnu numeru otpjevale su sestre Toni i Enkarna Salazar – poznatije kao "Azucar Moreno" na Evroviziji 1990, u Zagrebu.

Poslušajte kako je zvučala verzija Cece i Ivane: 

Svojom izvedbom,Ceca i Ivana napravile su posebnu pometnju, ali singlu nije pronađeno mjesto ni na jednom pjevačicinom albumu, a obje poznate dame se nisu nikada oglasile povodom ove kolaboracije, te nije jasno kako je došlo do ove ideje.

Pogledajte kako danas izgleda Ivana Žigon:

Svetlana Ceca Ražnatović ivana žigon

