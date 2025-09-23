NATO je osudio rusko kršenje estonskog vazdušnog prostora i poručio da će koristiti sva potrebna sredstva za odbranu članica. Najavljena je pojačana odbrana na istoku kroz misiju "Istočna straža", uz potvrdu podrške Ukrajini uprkos ruskim provokacijama.

Izvor: Thomas Imo / imago stock&people / Profimedia

NATO je danas održao sastanak na zahtev Estonije prema članku 4 Ugovora Sjevernoatlantskog saveza. Kako je navedeno u saopštenju objavljenom nakon sastanka, NATO je oštro osudio kršenje estonskog vazdušnog prostora koje se dogodilo u petak. Prema saopštenju NATO-a, tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla su u estonski vazdušni prostor i ostala u njemu više od deset minuta; saveznički avioni su brzo poletjeli i otpratili ih iznad teritorije Estonije.

U saopštenju, NATO je ocijenio incident kao dio šireg obrasca "sve neodgovornijeg" ponašanja Rusije i poručio da Moskva snosi punu odgovornost jer takvi postupci povećavaju rizik od pogrešne procjene i ugrožavaju živote. Savez je naglasio da će nastaviti aktivnosti jačanja odbrambene posture na istočnom krilu, uključujući i ranije pokrenutu aktivnost Istočna straža.

"Rusija ne smije imati nikakve sumnje, upotrebićemo sva vojna sredstva"

NATO je u saopštenju izričito poručio Rusiji da ne sme biti nikakve sumnje u odlučnost saveznika.

"Rusija ne smije da sumnja: NATO i saveznici će, u skladu sa međunarodnim pravom, upotrebiti sva potrebna vojna i nevojna sredstva da branimo sebe i odvraćamo sve prijetnje iz svih pravaca. Nastavićemo da odgovaramo na način, u vremenu i u domenu koji mi odaberemo. Naša posvećenost Članu 5 je neupitna", stoji u saopštenju NATO-a.

Zašto je ovo važno?

Sastanak Sjevernoatlantskog veća ove nedelje drugi je put u dvije nedelje da saveznici sazivaju konsultacije prema Članku 4. Prvi put se to desilo nakon velikog kršenja poljskog vazdušnog prostora bespilotnim letjelicama ranije ovog mjeseca. NATO navodi da su, osim u Poljskoj i Estoniji, nedavno zabilježena kršenja i u Finskoj, Letoniji, Litvaniji, Norveškoj i Rumuniji, što, kako saveznici ističu, ukazuje na obrazac provokativnih i rizičnih dejstava.

Savez je najavio da će pojačati sposobnosti odvraćanja i odbrane, uključujući efikasne protivvazdušne mjere, i da će koristiti sve dostupne vojne i nevojne instrumente u skladu sa međunarodnim pravom kako bi zaštitio teritorijalni integritet članica.

Sve više ruskih upada, pokrenuta akcija "Istočna straža"

Pre nekoliko nedelja, više desetina ruskih dronova ušlo je u poljski vazdušni prostor tokom noćne operacije, pri čemu su neki dronovi oboreni. Ovaj incident podstakao je pokretanje NATO misije "Istočna straža" radi jačanja odbrane istočnog krila.

U nizu sličnih događaja, u septembru su prijavljeni i preleti ruskih borbenih aviona iznad baltičkih država. Estonija je zvanično zatražila konsultacije nakon što su MiG-31 avioni ušli u njen vazdušni prostor 19. septembra, što je izazvalo brzu reakciju NATO snaga, koje su presrele i otpratile ruske letjelice.

"Ovo nas neće odvratiti od podrške Ukrajini"

Saveznici ističu da ovakvi preleti narušavaju bezbjednosnu situaciju u regionu i testiraju spremnost najbližih članica. NATO poručuje da će nastaviti da odgovara „na način i u vrijeme koje sami odaberemo“, kao i da je garancija kolektivne odbrane po Članku 5 neupitna.

Savez naglašava da ovakvi i slični neodgovorni potezi Rusije neće uticati na njihovu trajnu posvećenost podršci Ukrajini. "Bezbijednost Ukrajine doprinosi našoj bezbijednosti, a Ukrajina ima inherentno pravo na samoodbranu od brutalnog i ničim izazvanog rata agresije koji vodi Rusija", navodi se u saopštenju.

