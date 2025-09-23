NATO je osudio rusko kršenje estonskog vazdušnog prostora i poručio da će koristiti sva potrebna sredstva za odbranu članica. Najavljena je pojačana odbrana na istoku kroz misiju "Istočna straža", uz potvrdu podrške Ukrajini uprkos ruskim provokacijama.
NATO je danas održao sastanak na zahtev Estonije prema članku 4 Ugovora Sjevernoatlantskog saveza. Kako je navedeno u saopštenju objavljenom nakon sastanka, NATO je oštro osudio kršenje estonskog vazdušnog prostora koje se dogodilo u petak. Prema saopštenju NATO-a, tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla su u estonski vazdušni prostor i ostala u njemu više od deset minuta; saveznički avioni su brzo poletjeli i otpratili ih iznad teritorije Estonije.
U saopštenju, NATO je ocijenio incident kao dio šireg obrasca "sve neodgovornijeg" ponašanja Rusije i poručio da Moskva snosi punu odgovornost jer takvi postupci povećavaju rizik od pogrešne procjene i ugrožavaju živote. Savez je naglasio da će nastaviti aktivnosti jačanja odbrambene posture na istočnom krilu, uključujući i ranije pokrenutu aktivnost Istočna straža.
"Rusija ne smije imati nikakve sumnje, upotrebićemo sva vojna sredstva"
NATO je u saopštenju izričito poručio Rusiji da ne sme biti nikakve sumnje u odlučnost saveznika.
"Rusija ne smije da sumnja: NATO i saveznici će, u skladu sa međunarodnim pravom, upotrebiti sva potrebna vojna i nevojna sredstva da branimo sebe i odvraćamo sve prijetnje iz svih pravaca. Nastavićemo da odgovaramo na način, u vremenu i u domenu koji mi odaberemo. Naša posvećenost Članu 5 je neupitna", stoji u saopštenju NATO-a.
Zašto je ovo važno?
Sastanak Sjevernoatlantskog veća ove nedelje drugi je put u dvije nedelje da saveznici sazivaju konsultacije prema Članku 4. Prvi put se to desilo nakon velikog kršenja poljskog vazdušnog prostora bespilotnim letjelicama ranije ovog mjeseca. NATO navodi da su, osim u Poljskoj i Estoniji, nedavno zabilježena kršenja i u Finskoj, Letoniji, Litvaniji, Norveškoj i Rumuniji, što, kako saveznici ističu, ukazuje na obrazac provokativnih i rizičnih dejstava.
Savez je najavio da će pojačati sposobnosti odvraćanja i odbrane, uključujući efikasne protivvazdušne mjere, i da će koristiti sve dostupne vojne i nevojne instrumente u skladu sa međunarodnim pravom kako bi zaštitio teritorijalni integritet članica.
Sve više ruskih upada, pokrenuta akcija "Istočna straža"
Pre nekoliko nedelja, više desetina ruskih dronova ušlo je u poljski vazdušni prostor tokom noćne operacije, pri čemu su neki dronovi oboreni. Ovaj incident podstakao je pokretanje NATO misije "Istočna straža" radi jačanja odbrane istočnog krila.
U nizu sličnih događaja, u septembru su prijavljeni i preleti ruskih borbenih aviona iznad baltičkih država. Estonija je zvanično zatražila konsultacije nakon što su MiG-31 avioni ušli u njen vazdušni prostor 19. septembra, što je izazvalo brzu reakciju NATO snaga, koje su presrele i otpratile ruske letjelice.
"Ovo nas neće odvratiti od podrške Ukrajini"
Saveznici ističu da ovakvi preleti narušavaju bezbjednosnu situaciju u regionu i testiraju spremnost najbližih članica. NATO poručuje da će nastaviti da odgovara „na način i u vrijeme koje sami odaberemo“, kao i da je garancija kolektivne odbrane po Članku 5 neupitna.
Savez naglašava da ovakvi i slični neodgovorni potezi Rusije neće uticati na njihovu trajnu posvećenost podršci Ukrajini. "Bezbijednost Ukrajine doprinosi našoj bezbijednosti, a Ukrajina ima inherentno pravo na samoodbranu od brutalnog i ničim izazvanog rata agresije koji vodi Rusija", navodi se u saopštenju.
