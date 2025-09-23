Ruska obavještajna služba tvrdi da se NATO trupe gomilaju u Rumuniji i pripremaju za akciju u Ukrajini, dok EU navodno planira "okupaciju" Moldavije uoči parlamentarnih izbora u toj zemlji.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruska spoljna obavještajna služba (SVR) saopštila je da se vojne jedinice NATO-a gomilaju u Rumuniji, blizu granice sa Moldavijom, i da planiraju i "iskrcavanje" u Odeskoj oblasti u Ukrajini, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

Ruski obavještajci tvrde da se radi o pokušaju Evropske unije da "okupira" Moldaviju. Inače, u nedelju se u Moldaviji održavaju parlamentarni izbori. Birači će birati između puta ka Evropskoj uniji i bližih veza sa Moskvom.

U izvještaju ruske obavještajne službe navodi se da je EU "odlučna da zadrži Moldaviju u okviru svoje rusofobne politike". "To se planira sprovesti po svaku cijenu, uključujući raspoređivanje trupa i de fakto okupaciju zemlje", stoji u izvještaju.

"U ovoj fazi, vojne jedinice NATO-a se koncentrišu u Rumuniji, blizu moldavske granice. U ukrajinskoj Odeskoj oblasti priprema se ‘desant’ NATO-a kako bi se zastrašilo Pridnjestrovlje. Prema dostupnim informacijama, prva grupa profesionalnih vojnih lica iz Francuske i Velike Britanije već je stigla", dodaje se.

Šta je Pridnjestrovlje?

Pridnjestrovlje, dio teritorije na granici sa Ukrajinom, odvojilo se od Moldavije u poslednjim danima sovjetske vlasti i 1992. godine ušlo u kratki rat sa novoformiranom nezavisnom državom, a funkcioniše uz snažnu podršku Moskve. Dvije strane egzistiraju jedna pored druge sa nekoliko incidenata tokom više od 30 godina.

Pridnjestrovlje funkcioniše kao de fakto nezavisna država sa sopstvenom vladom, vojskom, valutom i pasošima.

Moldavija traži sveobuhvatno rešenje kojim bi ta regija bila potpuno integrisana u njenu teritoriju. Međutim, ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine zaustavila je sve pokušaje pronalaženja rešenja kroz pregovore "5+2", u kojima su učestvovali Rusija, Ukrajina, Organizacija za evropsku bezbijednost i saradnju, kao i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države.

(MONDO/Index)