Monako je postao posljednja zemlja koja je priznala državu Palestinu, a princ Albert II je to objavio danas na samitu tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Monako se pridružio grupi od više od 145 drugih zemalja koje su priznale palestinsku državu.

Princ je rekao da je od početka njegova zemlja branila pravo Izraela "da živi unutar sigurnih i priznatih granica i da u njima uživa sigurnost", kao i "pravo palestinskog naroda da ima suverenu, održivu i demokratsku državu".

"Danas želimo ponovo da potvrdimo našu nepokolebljivu podršku postojanju Izraela, a takođe želimo da priznamo Palestinu kao državu prema međunarodnom pravu", rekao je on uz aplauz prisutnih.

Princ Albert II je naglasio važnost pronalaženja "uravnoteženog i održivog" rješenja za okončanje sukoba - kada "svi taoci budu oslobođeni i Hamas razoružan". Govoreći o rješenju o dvije države, princ je rekao da Monako potvrđuje da je rješenje "zasnovano na postojanju dva nacionalna entiteta".