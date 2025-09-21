Premijeri Velike Britanije, Kanade i Australije saopštili su da su njihove zemlje zvanično priznale Palestinu kao državu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada i Australija zvanično su priznale Palestinu kao državu.

Britanski premijer Kir Starmer objavio je da Ujedinjeno Kraljevstvo priznaje Državu Palestinu, navodeći da je to neophodno kako bi se očuvala mogućnost rješenja u vidu dvije države.

„Danas, da bismo oživjeli nadu u mir i rješenje o dvije države, jasno izjavljujem kao premijer ove velike zemlje da Ujedinjeno Kraljevstvo formalno priznaje državu Palestinu“, rekao je Starmer u video izjavi.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine.pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer)September 21, 2025

Na početku video-snimka objavljenog na društvenim mrežama, Starmer kaže:

"Suočeni sa rastućim užasom na Bliskom istoku, djelujemo kako bismo održali živom mogućnost mira i rješenja zasnovanog na dvije države. To znači bezbjedan i siguran Izrael, uz održivu palestinsku državu, a trenutno nemamo ni jedno ni drugo."

Prije objave Velike Britanije, kanadski premijer Mark Karni saopštio je na mreži "X" da "Kanada priznaje državu Palestinu" i ponudio partnerstvo u izgradnji mirne budućnosti za obje države.

Today, Canada recognises the State of Palestine.pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney)September 21, 2025

I Australija je potvrdila svoje zvanično priznanje, pridruživši se Kanadi kao druga članica G7 koja je to zvanično učinila. Australijski premijer Entoni Albaneze naveo je da je to dio zajedničkog napora s Kanadom i Velikom Britanijom, s ciljem "međunarodnog napora za rješenje u vidu dvije države".

My statement formally recognising the State of Palestine.pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP)September 21, 2025

(BBC/MONDO)